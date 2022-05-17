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Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии - РИА Новости, 17.05.2022
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Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии
Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии - РИА Новости, 17.05.2022
Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок поддержал петицию против русофобии и запрета русской культуры. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:41
2022-05-17T20:41
германия
россия
русофобия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок поддержал петицию против русофобии и запрета русской культуры.Он добавил, что во времена холодной войны таким мостом был Международный конкурс Чайковского, в котором участвовали американские артисты. "Тогда этот конкурс внёс большой вклад в дело миротворчества. Вместо того, чтобы разрушать все культурные и гуманитарные связи, почему бы нам просто не последовать этому примеру? Исключение русских деятелей культуры раскалывает наше общество. Мы не должны допустить усугубления этого раскола", - призвал политик."Я буду работать над тем, чтобы наши русские сограждане продолжали быть частью нашего общества в Германии без дискриминации", – заключил представитель "АдГ".Петиция под названием "Культура - это мир, а мир нуждается в культуре" была опубликована на портале Petitionen.com 6 мая. Авторы письма обращаются к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Олафу Шольцу, к действующему федеральному правительству, а также к уполномоченному правительства по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амцберг.В петиции, в частности, отмечается, что в европейских школах исключаются из учебных программ произведения русских классиков, таких как Пушкин или Толстой. Также запрещены или избегаются спектакли русских композиторов и пьесы русских авторов. Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их собственность разоряется, их ругают в соцсетях и призывают покинуть Германию. В продуктовых магазинах и ресторанах россиянам отказывают в обслуживании. А СМИ уже используют слово "русский" как синоним "агрессора", разжигая тем самым этническую ненависть.Авторы петиции призывают срочным образом пресекать такие действия. Среди тех, кто поддержал обращение деятели искусства, политики и ученые. К 17 мая петицию подписали более 1500 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220516/rusofobiya-1788811919.html
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германия, россия, русофобия
20:41 17.05.2022
 
Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии

Депутат бундестага Науйок поддержал петицию против русофобии и запрета русской культуры

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок поддержал петицию против русофобии и запрета русской культуры.

"Поддерживаю инициативу подписавших открытое письмо немецких деятелей культуры против русофобии и запрета русской культуры. Культура всегда была и остается мостом взаимопонимания и укрепления доверия", - написал депутат на своей странице в Facebook* .

Он добавил, что во времена холодной войны таким мостом был Международный конкурс Чайковского, в котором участвовали американские артисты. "Тогда этот конкурс внёс большой вклад в дело миротворчества. Вместо того, чтобы разрушать все культурные и гуманитарные связи, почему бы нам просто не последовать этому примеру? Исключение русских деятелей культуры раскалывает наше общество. Мы не должны допустить усугубления этого раскола", - призвал политик.
"Я буду работать над тем, чтобы наши русские сограждане продолжали быть частью нашего общества в Германии без дискриминации", – заключил представитель "АдГ".
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Петиция под названием "Культура - это мир, а мир нуждается в культуре" была опубликована на портале Petitionen.com 6 мая. Авторы письма обращаются к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Олафу Шольцу, к действующему федеральному правительству, а также к уполномоченному правительства по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амцберг.
В петиции, в частности, отмечается, что в европейских школах исключаются из учебных программ произведения русских классиков, таких как Пушкин или Толстой. Также запрещены или избегаются спектакли русских композиторов и пьесы русских авторов. Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их собственность разоряется, их ругают в соцсетях и призывают покинуть Германию. В продуктовых магазинах и ресторанах россиянам отказывают в обслуживании. А СМИ уже используют слово "русский" как синоним "агрессора", разжигая тем самым этническую ненависть.
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Авторы петиции призывают срочным образом пресекать такие действия. Среди тех, кто поддержал обращение деятели искусства, политики и ученые. К 17 мая петицию подписали более 1500 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ГерманияРоссиярусофобия
 
 
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