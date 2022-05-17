https://ria.ru/20220517/rubl-1788948833.html

Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника

Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника - РИА Новости, 17.05.2022

Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника

Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:23

2022-05-17T10:23

2022-05-17T10:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки - до 63,44 рубля, евро - на 30 копеек, до 66,1 рубля.Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия