https://ria.ru/20220517/rubl-1788948833.html
Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника
Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника - РИА Новости, 17.05.2022
Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника
Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:23
2022-05-17T10:23
2022-05-17T10:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки - до 63,44 рубля, евро - на 30 копеек, до 66,1 рубля.Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника
Курс доллара повысился на четыре копейки, евро — на 30 копеек
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки - до 63,44 рубля, евро - на 30 копеек, до 66,1 рубля.
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России
нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.