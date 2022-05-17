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Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР
Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022
Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР
Минцифры РФ решает с операторами Донецкой и Луганской народных республик вопросы роуминга, эта задача в приоритете, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:25
2022-05-17T14:25
2022-05-17T14:25
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры РФ решает с операторами Донецкой и Луганской народных республик вопросы роуминга, эта задача в приоритете, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ."Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей этих республик в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете", - сказа Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минцифры.
https://ria.ru/20220110/mintsifry-1767221063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР
Глава Минцифры Шадаев: ведомство решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР