https://ria.ru/20220517/rouming-1789032611.html

Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР

Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022

Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР

Минцифры РФ решает с операторами Донецкой и Луганской народных республик вопросы роуминга, эта задача в приоритете, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:25

2022-05-17T14:25

2022-05-17T14:25

в мире

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минцифры РФ решает с операторами Донецкой и Луганской народных республик вопросы роуминга, эта задача в приоритете, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ."Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей этих республик в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете", - сказа Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минцифры.

https://ria.ru/20220110/mintsifry-1767221063.html

луганская народная республика

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)