России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев: России есть что противопоставить внешнему давлению
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
САРОВ, 17 мая - РИА Новости. России есть что противопоставлять внешнему давлению, и проекты, которые осуществляются в Сарове, - пример этому, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).
"Сегодня мы обсудим перспективы развития Национального центра физики и математики, который был создан здесь по заданию президента России. Это решение позволит вести научные исследования на современном уровне, сохранять лидирующие позиции в мировой науке и, конечно, преодолеть последствия той блокады, которую нам сегодня навязывают наши оппоненты изо всех сил, пытаются устроить блокаду нашей стране и нашим учёным. Этого не будет", - заявил Медведев.
"Нам есть что противопоставлять внешнему давлению. Проекты, которые осуществляются в Сарове, - пример тому. Мы понимаем, что нам нужно отвечать на те вызовы, с которыми мы столкнулись, и корректировать наши планы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
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