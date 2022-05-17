https://ria.ru/20220517/rossiya-1789090955.html

России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев

России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022

России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев

России есть что противопоставлять внешнему давлению, и проекты, которые осуществляются в Сарове, - пример этому, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:56

2022-05-17T17:56

2022-05-17T17:56

россия

саров

технологии

нижегородская область

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. России есть что противопоставлять внешнему давлению, и проекты, которые осуществляются в Сарове, - пример этому, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ)."Сегодня мы обсудим перспективы развития Национального центра физики и математики, который был создан здесь по заданию президента России. Это решение позволит вести научные исследования на современном уровне, сохранять лидирующие позиции в мировой науке и, конечно, преодолеть последствия той блокады, которую нам сегодня навязывают наши оппоненты изо всех сил, пытаются устроить блокаду нашей стране и нашим учёным. Этого не будет", - заявил Медведев."Нам есть что противопоставлять внешнему давлению. Проекты, которые осуществляются в Сарове, - пример тому. Мы понимаем, что нам нужно отвечать на те вызовы, с которыми мы столкнулись, и корректировать наши планы", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220219/energetika-1773653645.html

россия

саров

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Кирилл Волков

россия, саров, технологии, нижегородская область, совет безопасности рф, дмитрий медведев