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Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене режима в России - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/rossiya-1789041107.html
Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене режима в России
Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене режима в России - РИА Новости, 17.05.2022
Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене режима в России
Спецоперация РФ сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран, заявил секретарь Совбеза России... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:54
2022-05-17T17:30
николай патрушев
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ."Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", - приводит его слова пресс-служба СБ РФ."Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию", - подчеркнул Патрушев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/donbass-1787714798.html
https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html
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николай патрушев, в мире, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
14:54 17.05.2022 (обновлено: 17:30 17.05.2022)
 
Патрушев заявил о срыве планов Запада по смене режима в России

Патрушев заявил, что спецоперация помешала Западу установить в России подконтрольный режим

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ.
"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", - приводит его слова пресс-служба СБ РФ.
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"Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию", - подчеркнул Патрушев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевВ миреРоссияУкраинаСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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