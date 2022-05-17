https://ria.ru/20220517/renault-1789103864.html

Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям

Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям - РИА Новости, 17.05.2022

Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям

Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:51

экономика

авто

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Да, это действительно так", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Renault согласно условиям сделки не может выкупить московский завод. Министр также подтвердил, что французский концерн передал завод Москве за символическую плату, уточнив, что это была именно сделка, а не национализация. "Нет. Национализация - это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault", - ответил он на соответствующий вопрос.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.

https://ria.ru/20220516/moskvich-1788849507.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров