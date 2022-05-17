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Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям - РИА Новости, 17.05.2022
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Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям
Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям - РИА Новости, 17.05.2022
Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям
Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:42
2022-05-17T18:51
экономика
авто
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Да, это действительно так", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Renault согласно условиям сделки не может выкупить московский завод. Министр также подтвердил, что французский концерн передал завод Москве за символическую плату, уточнив, что это была именно сделка, а не национализация. "Нет. Национализация - это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault", - ответил он на соответствующий вопрос.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.
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экономика, авто, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
18:42 17.05.2022 (обновлено: 18:51 17.05.2022)
 
Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям

Мантуров: Renault продала московский завод столичным властям за символическую плату

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не национализация, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Да, это действительно так", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Renault согласно условиям сделки не может выкупить московский завод. Министр также подтвердил, что французский концерн передал завод Москве за символическую плату, уточнив, что это была именно сделка, а не национализация. "Нет. Национализация - это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault", - ответил он на соответствующий вопрос.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.
Автомобиль Москвич-2141 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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ЭкономикаАвтоМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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