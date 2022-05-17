https://ria.ru/20220517/razvorot-1788983241.html
Россия может найти возможности для разворота на Восток, заявили в МИД
Россия может найти возможности для разворота на Восток, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Россия может найти возможности для разворота на Восток, заявили в МИД
Несмотря на возникшие риски и проблемы, у России существуют и возможности, в том числе возможность развернуться на Восток, заявил во вторник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:00
2022-05-17T12:00
2022-05-17T12:00
владимир путин
китай
евросоюз
украина
в мире
россия
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Несмотря на возникшие риски и проблемы, у России существуют и возможности, в том числе возможность развернуться на Восток, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Несмотря на возникшие риски и проблемы, у нас существуют и возможности... Возможность развернуться на Восток, сделать кардинальный поворот в сторону перспективных рынков. Здесь у нас есть большие шансы сотрудничества и с Китаем, создание совместных проектов по участию во взаимовыгодных процессов. Поэтому, как мне представляется, из любой проблемы нужно получать и определенную выгоду. и я думаю, по этому пути мы и пойдем", - сказал Руденко, выступая на Центральноазиатской конференции клуба "Валдай".Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, китай, евросоюз, украина, в мире, россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия может найти возможности для разворота на Восток, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Россия может найти возможности, чтобы развернуться на Восток