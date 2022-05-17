https://ria.ru/20220517/razliv-1788938529.html

В Саратовской области произошел разлив нефти из трубопровода

В Саратовской области произошел разлив нефти из трубопровода - РИА Новости, 17.05.2022

В Саратовской области произошел разлив нефти из трубопровода

Разлив нефти произошел в Пугачевском районе Саратовской области из-за несанкционированной врезки в магистральном трубопроводе Куйбышев - Лисичанск, сообщили... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:28

2022-05-17T09:28

2022-05-17T09:28

происшествия

саратовская область

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156349/35/1563493508_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_981ad161398fc6628193459bc89ea1d0.jpg

САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Разлив нефти произошел в Пугачевском районе Саратовской области из-за несанкционированной врезки в магистральном трубопроводе Куйбышев - Лисичанск, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."В 06.05 (05.05 мск) от старшего диспетчера АО "Транснефть-Приволга" поступила информация о том, что в связи с несанкционированной врезкой в магистральном проводе диаметром 1200 миллиметров Куйбышев - Лисичанск произошла разгерметизация на 181-м километре. В результате разгерметизации произошла замазученность на общей площади 350 квадратных метров, общая масса разлившегося нефтепродукта - 4,5 тонны, угрозы населенному пункту и людям нет", - сказали в пресс-службе главка.Уточняется, что работы на месте проводят сотрудники компании "Транснефть-Приволга".На сайте компании отмечается, что "в ходе обследования нефтепровода работниками предприятия было обнаружено подтекание нефти из криминального отвода, проложенного из незаконной врезки на трубопроводе". По предварительным данным, объем выхода нефти составил менее 5 кубометров. Выход нефти был локализован, выполняется очистка, сбор и вывоз грунта."Ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Угрозы жизни и здоровью людей нет, возможность попадания нефти в водоемы исключена, осуществляется экологический мониторинг. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют", - подчеркивается в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/pogibli-1788704861.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратовская область, саратов