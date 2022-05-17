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Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле - РИА Новости, 17.05.2022
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Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:50
2022-05-17T22:50
в мире
палестина
израиль
организация освобождения палестины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил соболезнования по поводу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении расследования ее убийства.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок."Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью 11 мая палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении тщательного и объективного расследования ее убийства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html
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в мире, палестина, израиль, организация освобождения палестины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
22:50 17.05.2022
 
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле

Глава МИД Лавров поддержал идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил соболезнования по поводу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении расследования ее убийства.
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:12
Беннет связал гибель журналистки Al-Jazeera с действиями палестинцев
"Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью 11 мая палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении тщательного и объективного расследования ее убийства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 20:07
ООН призвала расследовать убийство журналистки Al Jazeera
 
В миреПалестинаИзраильОрганизация освобождения ПалестиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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