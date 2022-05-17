https://ria.ru/20220517/rassledovanie-1789136116.html

Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле

Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле - РИА Новости, 17.05.2022

Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:50

2022-05-17T22:50

2022-05-17T22:50

в мире

палестина

израиль

организация освобождения палестины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил соболезнования по поводу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении расследования ее убийства.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок."Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью 11 мая палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении тщательного и объективного расследования ее убийства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html

https://ria.ru/20220511/oon-1787994969.html

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в мире, палестина, израиль, организация освобождения палестины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров