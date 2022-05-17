https://ria.ru/20220517/rassledovanie-1789136116.html
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:50
2022-05-17T22:50
2022-05-17T22:50
в мире
палестина
израиль
организация освобождения палестины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома ООП, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, выразил соболезнования по поводу гибели палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении расследования ее убийства.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок."Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью 11 мая палестинской журналистки Ширин Абу Акле и поддержал требование руководства ООП о проведении тщательного и объективного расследования ее убийства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Абу Акле.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787889770.html
https://ria.ru/20220511/oon-1787994969.html
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в мире, палестина, израиль, организация освобождения палестины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Лавров одобрил идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле
Глава МИД Лавров поддержал идею расследования гибели палестинской журналистки Абу Акле