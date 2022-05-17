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Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
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Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков
Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:16
2022-05-17T14:29
политика
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Объединено оно быть не может, потому что есть обязанность раз в год оглашать послание, но точной даты пока нет. И как правило, в любом послании какие-то основные перспективы очерчиваются", — отметил представитель Кремля.Песков ранее говорил, что четких дат мероприятия нет, оно состоится, но по срокам "чуть-чуть сдвигается вправо".Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
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политика, владимир путин
13:16 17.05.2022 (обновлено: 14:29 17.05.2022)
 
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что даты выступления Путина с посланием пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Объединено оно быть не может, потому что есть обязанность раз в год оглашать послание, но точной даты пока нет. И как правило, в любом послании какие-то основные перспективы очерчиваются", — отметил представитель Кремля.
Песков ранее говорил, что четких дат мероприятия нет, оно состоится, но по срокам "чуть-чуть сдвигается вправо".
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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