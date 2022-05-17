https://ria.ru/20220517/putin-1789009719.html

Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков

Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков

Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:16

2022-05-17T13:16

2022-05-17T14:29

политика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_2e418553b168a9b77127a1eb2c4423d1.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Объединено оно быть не может, потому что есть обязанность раз в год оглашать послание, но точной даты пока нет. И как правило, в любом послании какие-то основные перспективы очерчиваются", — отметил представитель Кремля.Песков ранее говорил, что четких дат мероприятия нет, оно состоится, но по срокам "чуть-чуть сдвигается вправо".Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.

https://ria.ru/20220405/poslanie-1781890292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин