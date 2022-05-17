https://ria.ru/20220517/putin-1789009719.html
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков
Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:16
2022-05-17T13:16
2022-05-17T14:29
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_2e418553b168a9b77127a1eb2c4423d1.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Объединено оно быть не может, потому что есть обязанность раз в год оглашать послание, но точной даты пока нет. И как правило, в любом послании какие-то основные перспективы очерчиваются", — отметил представитель Кремля.Песков ранее говорил, что четких дат мероприятия нет, оно состоится, но по срокам "чуть-чуть сдвигается вправо".Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
https://ria.ru/20220405/poslanie-1781890292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_54299fa9adc86516e99723b0c9a1602d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин
13:16 17.05.2022 (обновлено: 14:29 17.05.2022)
Путин выступит с посланием в этом году, но даты пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что даты выступления Путина с посланием пока нет
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в этом году с посланием Федеральному собранию, но даты пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Объединено оно быть не может, потому что есть обязанность раз в год оглашать послание, но точной даты пока нет. И как правило, в любом послании какие-то основные перспективы очерчиваются", — отметил представитель Кремля.
Песков ранее говорил, что четких дат мероприятия нет, оно состоится, но по срокам "чуть-чуть сдвигается вправо".
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России
на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.