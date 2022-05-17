https://ria.ru/20220517/protokol-1789067583.html

Джонсон: изменение Североирландского протокола не повлияет на торговлю с ЕС

Джонсон: изменение Североирландского протокола не повлияет на торговлю с ЕС - РИА Новости, 17.05.2022

Джонсон: изменение Североирландского протокола не повлияет на торговлю с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не считает вероятной торговую войну с ЕС из-за одностороннего изменения протокола с ЕС по Северной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:31

2022-05-17T16:31

2022-05-17T16:31

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северная ирландия

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евросоюз

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шинн фейн

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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не считает вероятной торговую войну с ЕС из-за одностороннего изменения протокола с ЕС по Северной Ирландии.Ранее во вторник глава МИД Британии Лиз Трасс объявила, что правительство в ближайшие недели представит в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии."Я не думаю, что она вероятна, но мы должны решить политические проблемы…На самом деле нам нужно избавиться от сравнительно небольших торговых барьеров", - сказал Джонсон в эфире Sky News, отвечая на вопрос, не приведет ли внесение изменений к торговой войне с Европейским союзом.Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.Ранее в разговоре с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям.Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю.В результате Ассамблея Северной Ирландии не смогла избрать нового спикера, так как Демократическая юнионистская партия (DUP) заблокировала его выборы рамках своего протеста против Североирландского протокола.DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны.Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.

https://ria.ru/20220512/britaniya-1788109398.html

https://ria.ru/20220507/vybory-1787446413.html

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в мире, северная ирландия, великобритания, евросоюз, еврокомиссия, лиз трасс, шинн фейн