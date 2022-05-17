https://ria.ru/20220517/profitsit-1789129015.html

Минэкономразвития ожидает профицит торгового баланса в России в 2022 году

Минэкономразвития ожидает профицит торгового баланса в России в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022

Минэкономразвития ожидает профицит торгового баланса в России в 2022 году

2022-05-17T20:45

2022-05-17T20:45

2022-05-17T21:21

экономика

россия

сша

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает в 2022 году снижение экспорта товаров из России до 482,4 миллиарда долларов с 493,8 миллиарда долларов в 2021 году, импорта - до 251,9 миллиарда долларов с 304 миллиарда долларов в прошлом году. Такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."Профицит торгового баланса у нас вырастет до 230 миллиардов долларов в этом году, профицит счета текущих операций – до 190 миллиардов долларов США, это будет исторический максимум", - сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.В 2023 году объем экспорта продолжит снижение - министерство прогнозирует его на уровне 451,6 миллиарда долларов. В последующие два года он стабилизируется и составит 450,4 миллиарда долларов и 449,3 миллиарда долларов 2024 и 2025 годах соответственно.Что касается импорта, он напротив с 2023 года начнет увеличиваться. Согласно оценкам министерства, в следующем году он вырастет до 275 миллиардов долларов, в 2024 году 299,5 миллиарда и в 2025 году - 320,8 миллиарда долларов."Мы закладываем реализацию всего комплекса мер по поддержке импорта, начиная от обнуления ввозных пошлин на ряд товаров, параллельного импорта и другие меры, в том числе и ряд дополнительных мер, которые будут еще объявлены", - отметил представитель министерства.При этом, по его словам, экспорт товаров в реальном выражении в текущем году снизится на 14% к 2021 году (нефтегазовый на 8%, ненефтегазовый – на 20%). Снижение экспорта в номинальном выражении будет более умеренным благодаря высоким экспортным ценам."Импорт товаров сократится на 27% в реальном выражении – из-за логистики и сжатия внутреннего спроса. При этом опять-таки номинальное снижение импорта будет меньше – минус 17% с учетом мировой инфляции и увеличения транспортно-логистических наценок, то есть мы понимаем, что новые каналы импорта продукции, они будут обходиться нам дороже ранее существующих", - добавил представитель Минэкономразвития.Он также отметил, что Россия "впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары".

https://ria.ru/20220517/investitsii-1789127050.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)