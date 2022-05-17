https://ria.ru/20220517/proekty-1789121439.html

Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву

Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву - РИА Новости, 17.05.2022

Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву

Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:11

2022-05-17T20:11

2022-05-17T20:11

общество

саров

москва

томск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

курчатовский институт

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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент РИА Новости.Филиал МГУ открылся 1 сентября 2021 года в Технопарке "Саров". Обучение студентов ведется на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ).Студенты рассказали Медведеву, что поступили в филиал МГУ в Сарове после учебы в ведущих вузах в Москве, Томске, Казани, приехали в магистратуру со всей страны."Очень важно, чтобы эти процессы передвижения научной молодежи из Москвы в малые города и наоборот - из малых городов в Москву - продолжались. Но самое главное, чтобы вам было комфортно, было интересно, чтобы у вас все получалось", - сказал Медведев.Студенты представили Медведеву два проекта - один в области физики ("изучение когерентного рассеяния нейтрино на атомах"), направленный на развитие и поддержание различных высокотехнологичных отраслей России), другой - в области математики ("задачи атмосферного электричества"), изучающий распределение электрических токов в атмосфере Земли.Студенты рассказали, что в филиале МГУ в Сарове созданы максимально благоприятные условия для жизни, учебы и научных исследований.Новый национальный центр по физике и математике появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.

https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html

https://ria.ru/20220517/nauka-1789099966.html

саров

москва

томск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саров, москва, томск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт