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Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву - РИА Новости, 17.05.2022
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Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву
Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву - РИА Новости, 17.05.2022
Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву
Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:11
2022-05-17T20:11
общество
саров
москва
томск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
курчатовский институт
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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент РИА Новости.Филиал МГУ открылся 1 сентября 2021 года в Технопарке "Саров". Обучение студентов ведется на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ).Студенты рассказали Медведеву, что поступили в филиал МГУ в Сарове после учебы в ведущих вузах в Москве, Томске, Казани, приехали в магистратуру со всей страны."Очень важно, чтобы эти процессы передвижения научной молодежи из Москвы в малые города и наоборот - из малых городов в Москву - продолжались. Но самое главное, чтобы вам было комфортно, было интересно, чтобы у вас все получалось", - сказал Медведев.Студенты представили Медведеву два проекта - один в области физики ("изучение когерентного рассеяния нейтрино на атомах"), направленный на развитие и поддержание различных высокотехнологичных отраслей России), другой - в области математики ("задачи атмосферного электричества"), изучающий распределение электрических токов в атмосфере Земли.Студенты рассказали, что в филиале МГУ в Сарове созданы максимально благоприятные условия для жизни, учебы и научных исследований.Новый национальный центр по физике и математике появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.
https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html
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общество, саров, москва, томск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт
20:11 17.05.2022
 
Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву

Студенты филиала МГУ в Сарове представили Медведеву проекты в области математики и физики

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент РИА Новости.
Филиал МГУ открылся 1 сентября 2021 года в Технопарке "Саров". Обучение студентов ведется на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ).
Студенты рассказали Медведеву, что поступили в филиал МГУ в Сарове после учебы в ведущих вузах в Москве, Томске, Казани, приехали в магистратуру со всей страны.
"Очень важно, чтобы эти процессы передвижения научной молодежи из Москвы в малые города и наоборот - из малых городов в Москву - продолжались. Но самое главное, чтобы вам было комфортно, было интересно, чтобы у вас все получалось", - сказал Медведев.
Студенты представили Медведеву два проекта - один в области физики ("изучение когерентного рассеяния нейтрино на атомах"), направленный на развитие и поддержание различных высокотехнологичных отраслей России), другой - в области математики ("задачи атмосферного электричества"), изучающий распределение электрических токов в атмосфере Земли.
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Новый национальный центр по физике и математике появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.
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ОбществоСаровМоскваТомскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукКурчатовский институт
 
 
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