Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты Медведеву
Студенты филиала МГУ в Сарове представили Медведеву проекты в области математики и физики
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Студенты филиала МГУ в Сарове представили свои проекты в области математики и физики заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент РИА Новости.
Филиал МГУ открылся 1 сентября 2021 года в Технопарке "Саров". Обучение студентов ведется на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ).
"Очень важно, чтобы эти процессы передвижения научной молодежи из Москвы в малые города и наоборот - из малых городов в Москву - продолжались. Но самое главное, чтобы вам было комфортно, было интересно, чтобы у вас все получалось", - сказал Медведев.
Студенты представили Медведеву два проекта - один в области физики ("изучение когерентного рассеяния нейтрино на атомах"), направленный на развитие и поддержание различных высокотехнологичных отраслей России), другой - в области математики ("задачи атмосферного электричества"), изучающий распределение электрических токов в атмосфере Земли.
Студенты рассказали, что в филиале МГУ в Сарове созданы максимально благоприятные условия для жизни, учебы и научных исследований.
Новый национальный центр по физике и математике появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия, где расположен федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ, РАН и Курчатовским институтом. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.