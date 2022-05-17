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Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая - РИА Новости, 17.05.2022
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Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая
Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая
Законопроект о создании единой детской общественной организации рассмотрят в Госдуме в первом чтении в день столетия пионерии 19 мая, сообщила глава комитета... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:51
2022-05-17T21:52
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о создании единой детской общественной организации рассмотрят в Госдуме в первом чтении в день столетия пионерии 19 мая, сообщила глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).Как написала депутат в своем Telegram-канале, 20 декабря 2021 года комитет провел парламентские слушания, по итогам которых обратился к президенту РФ с рекомендацией издать указ о праздновании столетия пионерии и принять закон о создании единой детской общественной организации."Информирую всех, кто поддержал нас в этой великом деле: 19 мая, в день рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего федерального закона", - сообщила Останина.
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общество, госдума рф
21:51 17.05.2022 (обновлено: 21:52 17.05.2022)
 
Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая

Останина: Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации 19 мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о создании единой детской общественной организации рассмотрят в Госдуме в первом чтении в день столетия пионерии 19 мая, сообщила глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).
Как написала депутат в своем Telegram-канале, 20 декабря 2021 года комитет провел парламентские слушания, по итогам которых обратился к президенту РФ с рекомендацией издать указ о праздновании столетия пионерии и принять закон о создании единой детской общественной организации.
"Информирую всех, кто поддержал нас в этой великом деле: 19 мая, в день рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего федерального закона", - сообщила Останина.
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