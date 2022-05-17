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Замглавы МИД обсудил с коллегами из стран БРИКС проблемы Ближнего Востока

Замглавы МИД обсудил с коллегами из стран БРИКС проблемы Ближнего Востока - РИА Новости, 17.05.2022

Замглавы МИД обсудил с коллегами из стран БРИКС проблемы Ближнего Востока

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с коллегами из стран-участниц БРИКС ситуацию в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и палестино-израильское урегулирование,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:12

2022-05-17T17:12

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с коллегами из стран-участниц БРИКС ситуацию в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и палестино-израильское урегулирование, сообщается на сайте МИД РФ во вторник.В совещании приняли участие замминистра иностранных дел КНР Дэн Ли, а также шерпа, посол по особым поручениям ЮАР Анил Суклал, замглавы МИД Индии Асаф Сайед и директор департамента Африки МИД Бразилии Родриго Габш."В ходе состоявшейся дискуссии были предметно обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, палестино-израильском урегулировании и в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении.Участники совещания подчеркнули, что стоящие перед государствами Ближнего Востока и Северной Африки проблемы должны решаться при неукоснительном соблюдении норм международного права и положений Устава ООН на основе принципов невмешательства во внутренние дела государств, уважения их суверенитета и территориальной целостности."Участники консультаций подтвердили настрой стран БРИКС на продолжение плодотворного сотрудничества и углубление политического диалога между членами "пятерки" с целью поиска и продвижения консенсусных политико-дипломатических развязок кризисных ситуаций, с которыми сталкивается стратегически важный регион мира – Ближний Восток", - добавили в МИД РФ.По итогам консультаций было принято совместное заявление, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220206/afrika-1771331029.html

сирия

йемен

бразилия

юар

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в мире, брикс, сирия, йемен, мид индии, оон, бразилия, юар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов