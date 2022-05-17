https://ria.ru/20220517/prilozhenie-1789011361.html

"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер

"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер - РИА Новости, 17.05.2022

"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — "VK Мессенджер", заявили в компании. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:20

2022-05-17T13:20

2022-05-17T17:05

общество

технологии

вконтакте

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — "VK Мессенджер", заявили в компании.Новый мессенджер позволяет пользователям создавать групповые чаты на более чем тысячу человек, отправлять исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений. Отмечается, что мессенджер оснащен функциями, которых нет в основном приложении. Речь идет о возможности скрывать время последней активности, создавать фантом-чаты, где все сообщения будут пропадать спустя некоторое время, а также менять оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе фоны и размер шрифта."Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.Она добавила, что сейчас мобильный "VK Мессенджер" доступен в бета-версии.Ранее технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь заявил, что социальная сеть движется в сторону создания метавселенной и планирует создать свой маркетплейс для продажи NFT-токенов, на котором пользователи смогут продавать уникальные предметы, к примеру стикеры.

https://ria.ru/20220517/sotsseti-1788938925.html

https://ria.ru/20220513/vkontakte-1788385565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, вконтакте, россия