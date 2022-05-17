https://ria.ru/20220517/prilozhenie-1789011361.html
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер - РИА Новости, 17.05.2022
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — "VK Мессенджер", заявили в компании. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:20
2022-05-17T13:20
2022-05-17T17:05
общество
технологии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — "VK Мессенджер", заявили в компании.Новый мессенджер позволяет пользователям создавать групповые чаты на более чем тысячу человек, отправлять исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений. Отмечается, что мессенджер оснащен функциями, которых нет в основном приложении. Речь идет о возможности скрывать время последней активности, создавать фантом-чаты, где все сообщения будут пропадать спустя некоторое время, а также менять оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе фоны и размер шрифта."Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.Она добавила, что сейчас мобильный "VK Мессенджер" доступен в бета-версии.Ранее технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь заявил, что социальная сеть движется в сторону создания метавселенной и планирует создать свой маркетплейс для продажи NFT-токенов, на котором пользователи смогут продавать уникальные предметы, к примеру стикеры.
https://ria.ru/20220517/sotsseti-1788938925.html
https://ria.ru/20220513/vkontakte-1788385565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, вконтакте, россия
13:20 17.05.2022 (обновлено: 17:05 17.05.2022)
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
"ВКонтакте" запустила мобильное приложение для общения "VK Мессенджер"
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения — "VK Мессенджер", заявили в компании.
Новый мессенджер позволяет пользователям создавать групповые чаты на более чем тысячу человек, отправлять исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений.
"Записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер оснащен функциями, которых нет в основном приложении. Речь идет о возможности скрывать время последней активности, создавать фантом-чаты, где все сообщения будут пропадать спустя некоторое время, а также менять оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе фоны и размер шрифта.
"Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев", — заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.
Она добавила, что сейчас мобильный "VK Мессенджер" доступен в бета-версии.
Ранее технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь заявил, что социальная сеть движется в сторону создания метавселенной и планирует создать свой маркетплейс для продажи NFT-токенов, на котором пользователи смогут продавать уникальные предметы, к примеру стикеры.