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В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России, сообщили СМИ
В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России, сообщили СМИ
Суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил бизнесмена Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу России, передает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:09
2022-05-17T19:09
2022-05-17T19:09
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил бизнесмена Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу России, передает агентство LETA.По данным агентства, латвийские СМИ 8 мая сообщали, что строительный бизнесмен Фролов, проживающий в пригороде Риги и служивший в 1980-е годы в Советской армии, долгое время занимался шпионажем в интересах России. В качестве меры пресечения в прошлом году Фролову было назначено заключение под стражей, но недавно он был отпущен под залог 30 тысяч евро.Агентство сообщает, что приговор в виде пяти лет лишения свободы Фролову был вынесен на закрытом судебном заседании. Ему предъявлено обвинение по статье УК о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке. Обвиняемый собирал информацию по заданию разведки, сообщили LETA в Администрации суда."Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления и приговорить к пяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. В счет наказания будет засчитано время, проведенное мужчиной под стражей - шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе назначенную Фролову меру пресечения в виде залога. Кроме того, к нему применяется дополнительная мера пресечения – запрет на выезд из страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/latviya-1788928103.html
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россия, рига
В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России, сообщили СМИ
LETA: в Латвии бизнесмена приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил бизнесмена Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу России, передает агентство
LETA.
По данным агентства, латвийские СМИ 8 мая сообщали, что строительный бизнесмен Фролов, проживающий в пригороде Риги и служивший в 1980-е годы в Советской армии, долгое время занимался шпионажем в интересах России. В качестве меры пресечения в прошлом году Фролову было назначено заключение под стражей, но недавно он был отпущен под залог 30 тысяч евро.
Агентство сообщает, что приговор в виде пяти лет лишения свободы Фролову был вынесен на закрытом судебном заседании. Ему предъявлено обвинение по статье УК о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке. Обвиняемый собирал информацию по заданию разведки, сообщили LETA в Администрации суда.
"Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления и приговорить к пяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. В счет наказания будет засчитано время, проведенное мужчиной под стражей - шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.
До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе назначенную Фролову меру пресечения в виде залога. Кроме того, к нему применяется дополнительная мера пресечения – запрет на выезд из страны.