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Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин
Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин - РИА Новости, 17.05.2022
Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин
Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:42
2022-05-17T12:42
2022-05-17T13:48
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.Володин добавил, что в отличие вооруженных сил Украины, которые жестоко обращаются с военнопленными, наша страна делает все для того, чтобы раненные военнопленные были обеспечены лечением."Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которе будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
12:42 17.05.2022 (обновлено: 13:48 17.05.2022)
Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не подлежат обмену
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - сказал он.
Володин добавил, что в отличие вооруженных сил Украины, которые жестоко обращаются с военнопленными, наша страна делает все для того, чтобы раненные военнопленные были обеспечены лечением.
"Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.
Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которе будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".
"Переложим ваше предложение на бумагу и в конце заседания, коллеги, выскажем свою позицию голосованием. Нет возражений? Договорились. Просьба профильному комитету подготовить соответствующее постановление", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.