https://ria.ru/20220517/prestupniki-1788997159.html

Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин

Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин - РИА Новости, 17.05.2022

Нацистские преступники не должны подлежать обмену, заявил Володин

Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:42

2022-05-17T12:42

2022-05-17T13:48

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.Володин добавил, что в отличие вооруженных сил Украины, которые жестоко обращаются с военнопленными, наша страна делает все для того, чтобы раненные военнопленные были обеспечены лечением."Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался в плен или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных", - отметил он.Володин поручил комитету Госдумы по обороне и безопасности подготовить постановление, которе будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220511/golod-1787862997.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины