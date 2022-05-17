https://ria.ru/20220517/prazdniki-1789038311.html
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники - РИА Новости, 17.05.2022
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники
Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:10
2022-05-17T17:10
2022-05-17T17:10
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при правительстве РФ.В целом же в начинающийся летний период, с мая по сентябрь, по прогнозам главы ведомства, в путешествие по России отправится 30-31 миллион человек."Это, в зависимости от региона, от пяти до 30 процентов выше, чем показатели прошлого года. Из них порядка восемь миллионов — на южные курорты — Крым, Краснодарский край. Это граждане, которые хотя бы на одну ночь остановятся в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно умножать на два", — добавила глава Ростуризма.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, праздники, туристы
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники
На майские праздники по России путешествовали около четырех миллионов человек
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при правительстве РФ.
В целом же в начинающийся летний период, с мая по сентябрь, по прогнозам главы ведомства, в путешествие по России отправится 30-31 миллион человек.
"Это, в зависимости от региона, от пяти до 30 процентов выше, чем показатели прошлого года. Из них порядка восемь миллионов — на южные курорты — Крым, Краснодарский край. Это граждане, которые хотя бы на одну ночь остановятся в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно умножать на два", — добавила глава Ростуризма.