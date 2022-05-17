https://ria.ru/20220517/prazdniki-1789038311.html

Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники

Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники - РИА Новости, 17.05.2022

Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники

Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:10

2022-05-17T17:10

2022-05-17T17:10

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туризм

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праздники

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при правительстве РФ.В целом же в начинающийся летний период, с мая по сентябрь, по прогнозам главы ведомства, в путешествие по России отправится 30-31 миллион человек."Это, в зависимости от региона, от пяти до 30 процентов выше, чем показатели прошлого года. Из них порядка восемь миллионов — на южные курорты — Крым, Краснодарский край. Это граждане, которые хотя бы на одну ночь остановятся в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно умножать на два", — добавила глава Ростуризма.

https://ria.ru/20220514/prazdniki-1788390540.html

россия

краснодарский край

республика крым

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, праздники, туристы