Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220517/prazdniki-1789038311.html
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники - РИА Новости, 17.05.2022
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники
Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:10
2022-05-17T17:10
туризм
туризм
новости - туризм
россия
краснодарский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786443132_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_c447d38f042928cb31f72106ca720a37.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при правительстве РФ.В целом же в начинающийся летний период, с мая по сентябрь, по прогнозам главы ведомства, в путешествие по России отправится 30-31 миллион человек."Это, в зависимости от региона, от пяти до 30 процентов выше, чем показатели прошлого года. Из них порядка восемь миллионов — на южные курорты — Крым, Краснодарский край. Это граждане, которые хотя бы на одну ночь остановятся в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно умножать на два", — добавила глава Ростуризма.
https://ria.ru/20220514/prazdniki-1788390540.html
россия
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786443132_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_f7b364f4020aef0e72c8f832c670a7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, праздники, туристы
17:10 17.05.2022
 
Стало известно, сколько россиян путешествовали на майские праздники

На майские праздники по России путешествовали около четырех миллионов человек

© РИА Новости / Кирилл БрагаПервомайская демонстрация в Волгограде
Первомайская демонстрация в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Около 4 миллионов человек путешествовали на майские праздники по России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании в Координационном центре при правительстве РФ.
В целом же в начинающийся летний период, с мая по сентябрь, по прогнозам главы ведомства, в путешествие по России отправится 30-31 миллион человек.
"Это, в зависимости от региона, от пяти до 30 процентов выше, чем показатели прошлого года. Из них порядка восемь миллионов — на южные курорты — Крым, Краснодарский край. Это граждане, которые хотя бы на одну ночь остановятся в гостиницах. Если говорить про всех, то цифру можно умножать на два", — добавила глава Ростуризма.
Теплоход Метеор-190 в акватории реки Невы. - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 01:55Туризм
Названы самые популярные у туристов города России для отдыха в праздники
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКраснодарский крайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика Крымпраздникитуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала