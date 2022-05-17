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Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта на Украине избежать жертв

Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта на Украине избежать жертв - РИА Новости, 17.05.2022

Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта на Украине избежать жертв

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все стороны конфликта на Украине уважать пленных и раненых, исключить запрещенные методы ведения боевых действий... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:33

2022-05-17T14:33

2022-05-17T16:43

в мире

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все стороны конфликта на Украине уважать пленных и раненых, исключить запрещенные методы ведения боевых действий и не допускать жертв среди гражданских."Даже в условиях вооруженных конфликтов человек должен сохранять свое достоинство и заботиться о достоинстве окружающих его людей. Исключение запрещенных методов ведения военных действий, защита гражданского населения, соблюдение международного гуманитарного права, уважение к пленным и раненым – вот то, к чему я как патриарх всея Руси призываю стороны конфликта, и прошу сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", - сказал он на пленарном заседании в Совете федерации.Из происходящего на Украине, считает он, необходимо извлечь правильные уроки, дав оценку "эксперименту, который совершался над украинским народом после распада СССР".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786871808.html

украина

россия

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, совет федерации рф, патриарх кирилл (владимир гундяев)