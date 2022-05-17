https://ria.ru/20220517/prava-1789039683.html

Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ

Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.05.2022

Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ

Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:47

2022-05-17T14:47

2022-05-17T14:47

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Базовый документ в области прав человека – это Всемирная декларация прав человека. Она хорошая в значительной степени присутствует в российской Конституции – вторая глава. Но есть и другие документы, которые принимал – например, Организация африканского единства или есть Исламская декларация прав человека, но эти документы никто серьезно, я имею в виду Запад, не рассматривал. В ООН эти документы не рассматриваются", - сказал Фадеев в ходе пленарного заседания X парламентских встреч в рамках ХХХ Международных образовательных чтений.По его словам, в мире доминирует пренебрежительное отношение к документам по правам человека других народов и преодолеть это высокомерное отношение удастся России."Продолжает доминировать высокомерное пренебрежительное отношение к тем документам, которые вырабатывают другие народы – незападные народы. Надо преодолевать это высокомерие и пренебрежение. Только на пути преодоления высокомерия можно найти справедливый мир, в котором будет меньше войн в конце концов. Это будет наш долг. Я вас уверяю, только Россия это может сделать", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20220427/zaschita-1785731191.html

https://ria.ru/20220506/otsenki-1787114748.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире