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Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ
Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 17.05.2022
Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ
Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:47
2022-05-17T14:47
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Базовый документ в области прав человека – это Всемирная декларация прав человека. Она хорошая в значительной степени присутствует в российской Конституции – вторая глава. Но есть и другие документы, которые принимал – например, Организация африканского единства или есть Исламская декларация прав человека, но эти документы никто серьезно, я имею в виду Запад, не рассматривал. В ООН эти документы не рассматриваются", - сказал Фадеев в ходе пленарного заседания X парламентских встреч в рамках ХХХ Международных образовательных чтений.По его словам, в мире доминирует пренебрежительное отношение к документам по правам человека других народов и преодолеть это высокомерное отношение удастся России."Продолжает доминировать высокомерное пренебрежительное отношение к тем документам, которые вырабатывают другие народы – незападные народы. Надо преодолевать это высокомерие и пренебрежение. Только на пути преодоления высокомерия можно найти справедливый мир, в котором будет меньше войн в конце концов. Это будет наш долг. Я вас уверяю, только Россия это может сделать", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20220427/zaschita-1785731191.html
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россия, оон, в мире
14:47 17.05.2022
 
Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: Запад пренебрегает документами по правам человека других народов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Базовый документ в области прав человека – это Всемирная декларация прав человека. Она хорошая в значительной степени присутствует в российской Конституции – вторая глава. Но есть и другие документы, которые принимал – например, Организация африканского единства или есть Исламская декларация прав человека, но эти документы никто серьезно, я имею в виду Запад, не рассматривал. В ООН эти документы не рассматриваются", - сказал Фадеев в ходе пленарного заседания X парламентских встреч в рамках ХХХ Международных образовательных чтений.
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По его словам, в мире доминирует пренебрежительное отношение к документам по правам человека других народов и преодолеть это высокомерное отношение удастся России.
"Продолжает доминировать высокомерное пренебрежительное отношение к тем документам, которые вырабатывают другие народы – незападные народы. Надо преодолевать это высокомерие и пренебрежение. Только на пути преодоления высокомерия можно найти справедливый мир, в котором будет меньше войн в конце концов. Это будет наш долг. Я вас уверяю, только Россия это может сделать", - сказал Фадеев.
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