Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ
Глава СПЧ Фадеев: Запад пренебрегает документами по правам человека других народов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад не рассматривает документы в области прав человека других, "незападных" народов, относится к ним пренебрежительно и высокомерно, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Базовый документ в области прав человека – это Всемирная декларация прав человека. Она хорошая в значительной степени присутствует в российской Конституции – вторая глава. Но есть и другие документы, которые принимал – например, Организация африканского единства или есть Исламская декларация прав человека, но эти документы никто серьезно, я имею в виду Запад, не рассматривал. В ООН эти документы не рассматриваются", - сказал Фадеев в ходе пленарного заседания X парламентских встреч в рамках ХХХ Международных образовательных чтений.
По его словам, в мире доминирует пренебрежительное отношение к документам по правам человека других народов и преодолеть это высокомерное отношение удастся России.
"Продолжает доминировать высокомерное пренебрежительное отношение к тем документам, которые вырабатывают другие народы – незападные народы. Надо преодолевать это высокомерие и пренебрежение. Только на пути преодоления высокомерия можно найти справедливый мир, в котором будет меньше войн в конце концов. Это будет наш долг. Я вас уверяю, только Россия это может сделать", - сказал Фадеев.