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В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню
В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню - РИА Новости, 17.05.2022
В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню
Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:58
2022-05-17T17:58
2022-05-17T17:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения. По информации регионального главка, в деревне повреждено пять строений на общей площади 445 квадратных метров."В 20.33 (16.33 мск) пожар локализован, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении краевого ГУМЧС.По информации управления, погибших и травмированных, по предварительным данным, нет, угрозы населенному пункту нет. К тушению привлекаются 61 человек и 5 единиц техники. Для защиты деревни задействован вертолет с водосливным устройством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, происшествия
В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню
МЧС: в Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню Подкаменка