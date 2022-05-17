https://ria.ru/20220517/pozhar-1789091172.html

В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню

В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню - РИА Новости, 17.05.2022

В Красноярском крае локализовали пожар, перешедший на деревню

Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:58

2022-05-17T17:58

2022-05-17T17:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения. По информации регионального главка, в деревне повреждено пять строений на общей площади 445 квадратных метров."В 20.33 (16.33 мск) пожар локализован, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении краевого ГУМЧС.По информации управления, погибших и травмированных, по предварительным данным, нет, угрозы населенному пункту нет. К тушению привлекаются 61 человек и 5 единиц техники. Для защиты деревни задействован вертолет с водосливным устройством.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html

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красноярский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, происшествия