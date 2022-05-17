https://ria.ru/20220517/postuplenie-1789117510.html
Сальдо пообещал рассмотреть вопрос поступления херсонцев в российские вузы
Сальдо пообещал рассмотреть вопрос поступления херсонцев в российские вузы - РИА Новости, 17.05.2022
Сальдо пообещал рассмотреть вопрос поступления херсонцев в российские вузы
Вопрос приоритетного поступления в российские вузы выпускников – херсонцев рассматривается, сказал журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:47
2022-05-17T19:47
2022-05-17T19:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Вопрос приоритетного поступления в российские вузы выпускников – херсонцев рассматривается, сказал журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Будет рассмотрен и принято решение о том, чтобы дети (херсонцев) могли поступать в приоритетном варианте во все российские вузы – это выпускники наши", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1789100429.html
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херсонская область , владимир сальдо
Сальдо пообещал рассмотреть вопрос поступления херсонцев в российские вузы
Владимир Сальдо пообещал рассмотреть вопрос поступления херсонцев в российские вузы