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Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг - РИА Новости, 17.05.2022
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Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг
Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг - РИА Новости, 17.05.2022
Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг
Над посольством Израиля в Киеве во вторник вновь поднят флаг еврейского государства, сообщил глава диппредставительства Михаэль Бродский, МИД Израиля сообщил,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:21
2022-05-17T14:21
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Над посольством Израиля в Киеве во вторник вновь поднят флаг еврейского государства, сообщил глава диппредставительства Михаэль Бродский, МИД Израиля сообщил, что посольство страны возобновит работу в ближайшее время."Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве", - написал израильский посол в своем Telegram-канале, сопроводив запись соответствующей фотографией.МИД страны сообщил журналистам, что глава диппредставительства вернулся в Киев впервые с начала военных действий с целью изучить возможность возобновления работы посольства в украинской столице.Посольство Израиля было эвакуировано из Киева 21 февраля. Ожидается, что Бродский и другие сотрудники посольства проведут в Киеве еще несколько дней, в течение которых проведут переговоры с правительством Украины, встретятся с представителями еврейской общины, представителями иностранных посольств, а также оставшимися в Киеве местными сотрудниками посольства, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
https://ria.ru/20220514/posolstvo-1788510840.html
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в мире, киев, израиль, украина, мид израиля‎
14:21 17.05.2022
 
Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг

Посольство Израиля в Киеве скоро возобновит работу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Над посольством Израиля в Киеве во вторник вновь поднят флаг еврейского государства, сообщил глава диппредставительства Михаэль Бродский, МИД Израиля сообщил, что посольство страны возобновит работу в ближайшее время.
"Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве", - написал израильский посол в своем Telegram-канале, сопроводив запись соответствующей фотографией.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 13:05
Румыния возобновила работу посольства в Киеве
МИД страны сообщил журналистам, что глава диппредставительства вернулся в Киев впервые с начала военных действий с целью изучить возможность возобновления работы посольства в украинской столице.
Посольство Израиля было эвакуировано из Киева 21 февраля. Ожидается, что Бродский и другие сотрудники посольства проведут в Киеве еще несколько дней, в течение которых проведут переговоры с правительством Украины, встретятся с представителями еврейской общины, представителями иностранных посольств, а также оставшимися в Киеве местными сотрудниками посольства, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
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