https://ria.ru/20220517/posolstvo-1789030429.html

Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг

Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг - РИА Новости, 17.05.2022

Над посольством Израиля в Киеве подняли флаг

Над посольством Израиля в Киеве во вторник вновь поднят флаг еврейского государства, сообщил глава диппредставительства Михаэль Бродский, МИД Израиля сообщил,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:21

2022-05-17T14:21

2022-05-17T14:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Над посольством Израиля в Киеве во вторник вновь поднят флаг еврейского государства, сообщил глава диппредставительства Михаэль Бродский, МИД Израиля сообщил, что посольство страны возобновит работу в ближайшее время."Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве", - написал израильский посол в своем Telegram-канале, сопроводив запись соответствующей фотографией.МИД страны сообщил журналистам, что глава диппредставительства вернулся в Киев впервые с начала военных действий с целью изучить возможность возобновления работы посольства в украинской столице.Посольство Израиля было эвакуировано из Киева 21 февраля. Ожидается, что Бродский и другие сотрудники посольства проведут в Киеве еще несколько дней, в течение которых проведут переговоры с правительством Украины, встретятся с представителями еврейской общины, представителями иностранных посольств, а также оставшимися в Киеве местными сотрудниками посольства, сообщила пресс-служба МИД Израиля.

https://ria.ru/20220514/posolstvo-1788510840.html

https://ria.ru/20220515/ssha-1788673855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, израиль, украина, мид израиля‎