https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html
В России создают портал "Госуслуги молодым"
В России создают портал "Госуслуги молодым" - РИА Новости, 17.05.2022
В России создают портал "Госуслуги молодым"
Портал "Госуслуги молодым" разрабатывается в России Минцифры РФ и Росмолодёжью, где будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:15
2022-05-17T09:15
2022-05-17T10:01
общество
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Портал "Госуслуги молодым" разрабатывается в России Минцифры РФ и Росмолодёжью, где будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что это аналог сайта "Госуслуги"."Мы вместе с Минцифры РФ разрабатываем большую онлайн-платформу, которая будет аналогом "Госуслуг". В рабочей версии проект называется "Госуслуги молодым". Он будет представлять "точку сборки" всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу", - сказала Разуваева.Глава Росмолодежи отметила, что необходимо сделать качественный продукт, чтобы молодой человек хотел заходить туда и пользоваться всеми имеющимся возможностями."Там будет представлена информация о грантовой поддержке, обо всех существующих льготах и предложениях, будут отражены все конкурсные механики, причем не только Росмолодежи, но и других ведомств", - подчеркнула она.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220516/vk-1788871368.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939521_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09d0e2fa8a95946fa46edd59e5cfd1c4.jpg
Разуваева: "В России создается портал "Госуслуги молодым"
В России создается портал "Госуслуги молодым" - аналог "Госуслуг" для молодежи в удобном интерфейсе и на понятном языке, рассказала РИА Новости глава Росмолодежи. Там будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях.
2022-05-17T09:15
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
09:15 17.05.2022 (обновлено: 10:01 17.05.2022)
В России создают портал "Госуслуги молодым"
Портал "Госуслуги молодым" будет содержать информацию о событиях и льготах для молодежи
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Портал "Госуслуги молодым" разрабатывается в России Минцифры РФ и Росмолодёжью, где будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что это аналог сайта "Госуслуги".
"Мы вместе с Минцифры РФ
разрабатываем большую онлайн-платформу, которая будет аналогом "Госуслуг". В рабочей версии проект называется "Госуслуги молодым". Он будет представлять "точку сборки" всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу", - сказала Разуваева.
Глава Росмолодежи отметила, что необходимо сделать качественный продукт, чтобы молодой человек хотел заходить туда и пользоваться всеми имеющимся возможностями.
"Там будет представлена информация о грантовой поддержке, обо всех существующих льготах и предложениях, будут отражены все конкурсные механики, причем не только Росмолодежи, но и других ведомств", - подчеркнула она.