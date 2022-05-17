https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html

В России создают портал "Госуслуги молодым"

В России создают портал "Госуслуги молодым" - РИА Новости, 17.05.2022

В России создают портал "Госуслуги молодым"

Портал "Госуслуги молодым" разрабатывается в России Минцифры РФ и Росмолодёжью, где будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:15

2022-05-17T09:15

2022-05-17T10:01

общество

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Портал "Госуслуги молодым" разрабатывается в России Минцифры РФ и Росмолодёжью, где будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева, отметив, что это аналог сайта "Госуслуги"."Мы вместе с Минцифры РФ разрабатываем большую онлайн-платформу, которая будет аналогом "Госуслуг". В рабочей версии проект называется "Госуслуги молодым". Он будет представлять "точку сборки" всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу", - сказала Разуваева.Глава Росмолодежи отметила, что необходимо сделать качественный продукт, чтобы молодой человек хотел заходить туда и пользоваться всеми имеющимся возможностями."Там будет представлена информация о грантовой поддержке, обо всех существующих льготах и предложениях, будут отражены все конкурсные механики, причем не только Росмолодежи, но и других ведомств", - подчеркнула она.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220516/vk-1788871368.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разуваева: "В России создается портал "Госуслуги молодым" В России создается портал "Госуслуги молодым" - аналог "Госуслуг" для молодежи в удобном интерфейсе и на понятном языке, рассказала РИА Новости глава Росмолодежи. Там будет информация о ключевых событиях, льготах и возможностях. 2022-05-17T09:15 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)