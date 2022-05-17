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Читатели РИА Новости помогли семье инвалида из Рубежного - РИА Новости, 17.05.2022
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Читатели РИА Новости помогли семье инвалида из Рубежного
Читатели РИА Новости помогли семье инвалида из Рубежного - РИА Новости, 17.05.2022
Читатели РИА Новости помогли семье инвалида из Рубежного
Читатели РИА Новости из числа жителей Луганска откликнулись на историю инвалида Михаила Козлова, благодаря своей интуиции спасшего от верной гибели маму Надежду РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T07:39
2022-05-17T07:40
специальная военная операция на украине
луганск
рубежное
луганская народная республика
общество
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СЛАВЯНОСЕРБСК (ЛНР), 17 мая - РИА Новости. Читатели РИА Новости из числа жителей Луганска откликнулись на историю инвалида Михаила Козлова, благодаря своей интуиции спасшего от верной гибели маму Надежду Викторовну, передает корреспондент агентства.В апреле читателей соцсетей потрясла история 45-летнего инвалида по психиатрии Михаила Козлова из города Рубежное и его матери Надежды, прикованной к постели после инфаркта. Из-за боевых действий город несколько недель жил без воды, отопления и света. Когда Михаил во дворе готовил еду для себя и своей лежачей мамы, украинский снайпер отстрелил ему указательный палец. Волонтеры из луганского "Мемориала" вывезли мужчину в больницу города Старобельск, собираясь чуть позже вернуться за его мамой.Однако Михаил не стал дожидаться помощи: он признался, что у него "было плохое предчувствие, что с мамой что-то может случиться". Каким-то чудом мужчина добрался на попутных машинах домой по опасной дороге. Когда они ночевали, в крышу дома попал украинский снаряд, начался пожар. Михаил под обстрелом организовал сначала эвакуацию матери, а потом - ее доставку в тот же Старобельск, за 60 км от Рубежного. Если бы сына не оказалось рядом, Козлова наверняка бы погибла: их трехэтажный многоквартирный дом полностью сгорел.Сейчас Михаил и Надежда Викторовна живут в психоневрологическом интернате города Славяносербск. Жители Луганска, прочитав историю этой семьи, связались с корреспондентом РИА Новости с идеей помочь семье Козловых с вещами.Группа неравнодушных горожан собрала для Козловых постельное белье, футболки, шампунь, чай и другие элементарные вещи: после пожара семья осталась буквально с одним одеялом, в котором Надежду Викторовну выносили из пожара. "Мемориал" выделил Михаилу рыбные консервы и плавленые сырки, которыми он старается разнообразить свой рацион в интернате."Мы очень благодарны небезразличным людям, это очень трогает", - призналась Козлова.Как оказалось, при взрыве снаряда она получила ещё и контузию, но сейчас постепенно идёт на поправку. А забота сына, врачей и небезразличных сограждан вселяет в неё оптимизм и желание встать на ноги и жить дальше.
https://ria.ru/20220516/instruktory-1788743802.html
луганск
рубежное
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луганск, рубежное, луганская народная республика, общество
07:39 17.05.2022 (обновлено: 07:40 17.05.2022)
 
Читатели РИА Новости помогли семье инвалида из Рубежного

Читатели РИА Новости помогли семье инвалида Михаила Козлова из Рубежного

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРубежное
Рубежное - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СЛАВЯНОСЕРБСК (ЛНР), 17 мая - РИА Новости. Читатели РИА Новости из числа жителей Луганска откликнулись на историю инвалида Михаила Козлова, благодаря своей интуиции спасшего от верной гибели маму Надежду Викторовну, передает корреспондент агентства.
В апреле читателей соцсетей потрясла история 45-летнего инвалида по психиатрии Михаила Козлова из города Рубежное и его матери Надежды, прикованной к постели после инфаркта. Из-за боевых действий город несколько недель жил без воды, отопления и света. Когда Михаил во дворе готовил еду для себя и своей лежачей мамы, украинский снайпер отстрелил ему указательный палец. Волонтеры из луганского "Мемориала" вывезли мужчину в больницу города Старобельск, собираясь чуть позже вернуться за его мамой.
Однако Михаил не стал дожидаться помощи: он признался, что у него "было плохое предчувствие, что с мамой что-то может случиться". Каким-то чудом мужчина добрался на попутных машинах домой по опасной дороге. Когда они ночевали, в крышу дома попал украинский снаряд, начался пожар. Михаил под обстрелом организовал сначала эвакуацию матери, а потом - ее доставку в тот же Старобельск, за 60 км от Рубежного. Если бы сына не оказалось рядом, Козлова наверняка бы погибла: их трехэтажный многоквартирный дом полностью сгорел.
Сейчас Михаил и Надежда Викторовна живут в психоневрологическом интернате города Славяносербск. Жители Луганска, прочитав историю этой семьи, связались с корреспондентом РИА Новости с идеей помочь семье Козловых с вещами.
"Люди в Луганске очень отзывчивые. Многие пережили боевые действия и блокаду 2014 года, но это их не обозлило - наоборот, они знают, как это тяжело и страшно. Поэтому мы стараемся помогать тем, кому сейчас плохо", - рассказала РИА Новости местный волонтёр Ольга Булгакова.
Группа неравнодушных горожан собрала для Козловых постельное белье, футболки, шампунь, чай и другие элементарные вещи: после пожара семья осталась буквально с одним одеялом, в котором Надежду Викторовну выносили из пожара. "Мемориал" выделил Михаилу рыбные консервы и плавленые сырки, которыми он старается разнообразить свой рацион в интернате.
"Мы очень благодарны небезразличным людям, это очень трогает", - призналась Козлова.
Как оказалось, при взрыве снаряда она получила ещё и контузию, но сейчас постепенно идёт на поправку. А забота сына, врачей и небезразличных сограждан вселяет в неё оптимизм и желание встать на ноги и жить дальше.
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