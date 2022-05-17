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За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/pogibshie-1789111750.html
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих - РИА Новости, 17.05.2022
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 22 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:16
2022-05-17T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 22 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 22 получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/dnr-1788964062.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
россия
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, россия
19:16 17.05.2022 (обновлено: 19:18 17.05.2022)
 
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих

Народная милиция ДНР: за сутки погибли пять военнослужащих, 22 получили ранения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 22 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 22 получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 11:08Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР взяли под контроль 185 населенных пунктов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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