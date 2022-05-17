https://ria.ru/20220517/pogibshie-1789111750.html
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих - РИА Новости, 17.05.2022
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 22 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:16
2022-05-17T19:16
2022-05-17T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 22 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 22 получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/dnr-1788964062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, россия
19:16 17.05.2022 (обновлено: 19:18 17.05.2022)
За последние сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли пять военнослужащих, 22 получили ранения