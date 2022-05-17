https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
Накал информационной войны в отношении РФ беспрецедентен, старшие поколения россиян на своем веку такого не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:51
2022-05-17T10:51
2022-05-17T11:13
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Накал информационной войны в отношении РФ беспрецедентен, старшие поколения россиян на своем веку такого не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Ложь, с которой мы сталкиваемся, тоже носит беспрецедентный характер. На самом деле накал вот этой самой информационной войны… Уж, наверное, вы себе не могли представить, что такое возможно, а старшие поколения - тем более. Мы такое на нашем веку не видели, но это происходит сейчас", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220517/smi-1788964456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков
10:51 17.05.2022 (обновлено: 11:13 17.05.2022)
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: такого накала информационной войны мы не видели
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Накал информационной войны в отношении РФ беспрецедентен, старшие поколения россиян на своем веку такого не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.
"Ложь, с которой мы сталкиваемся, тоже носит беспрецедентный характер. На самом деле накал вот этой самой информационной войны… Уж, наверное, вы себе не могли представить, что такое возможно, а старшие поколения - тем более. Мы такое на нашем веку не видели, но это происходит сейчас", - сказал Песков.