https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html

Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков

Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков

Накал информационной войны в отношении РФ беспрецедентен, старшие поколения россиян на своем веку такого не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:51

2022-05-17T10:51

2022-05-17T11:13

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Накал информационной войны в отношении РФ беспрецедентен, старшие поколения россиян на своем веку такого не видели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник."Ложь, с которой мы сталкиваемся, тоже носит беспрецедентный характер. На самом деле накал вот этой самой информационной войны… Уж, наверное, вы себе не могли представить, что такое возможно, а старшие поколения - тем более. Мы такое на нашем веку не видели, но это происходит сейчас", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220517/smi-1788964456.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков