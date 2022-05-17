https://ria.ru/20220517/peregovory-1789112617.html

СМИ: США разрешат Chevron вести переговоры с правительством Венесуэлы

СМИ: США разрешат Chevron вести переговоры с правительством Венесуэлы - РИА Новости, 17.05.2022

СМИ: США разрешат Chevron вести переговоры с правительством Венесуэлы

- Власти США планируют смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в том числе, разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:20

2022-05-17T19:20

2022-05-17T19:22

сша

венесуэла

chevron

pdvsa

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 мая - Власти США планируют смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в том числе, разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.Отмечается, что Вашингтон рассматривает возможность продлить лицензию Chevron на работу в латиноамериканской стране для продолжения сотрудничества с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Текущая лицензия Chevron истекает 1 июня 2022 года.При этом компании по-прежнему будет запрещено заниматься добычей и экспортом углеводородов в Венесуэле согласно требованиям Вашингтона.Кроме того, американские власти, как сообщается, могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.

https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789054005.html

сша

венесуэла

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сша, венесуэла, chevron , pdvsa, экономика