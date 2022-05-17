https://ria.ru/20220517/peregovory-1789035577.html

В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик

В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик - РИА Новости, 17.05.2022

В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик

Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:32

2022-05-17T14:32

2022-05-17T14:32

в мире

вадим красносельский

молдавия

россия

кишинев

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."К сожалению, и здесь переговорный процесс зашел в тупик. Насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится", - сказал он журналистам на полях конференции клуба " Валдай".Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220509/vyvod-1787699115.html

https://ria.ru/20220506/peregovory-1787312101.html

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россия

кишинев

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, вадим красносельский, молдавия, россия, кишинев, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко