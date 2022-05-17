В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик
МИД России: встреча по Приднестровью в мае в формате "5+2" вряд ли состоится
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"К сожалению, и здесь переговорный процесс зашел в тупик. Насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится", - сказал он журналистам на полях конференции клуба " Валдай".
Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.