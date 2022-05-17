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В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик - РИА Новости, 17.05.2022
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В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик
В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик - РИА Новости, 17.05.2022
В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик
Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:32
2022-05-17T14:32
в мире
вадим красносельский
молдавия
россия
кишинев
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."К сожалению, и здесь переговорный процесс зашел в тупик. Насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится", - сказал он журналистам на полях конференции клуба " Валдай".Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220509/vyvod-1787699115.html
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молдавия
россия
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в мире, вадим красносельский, молдавия, россия, кишинев, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
14:32 17.05.2022
 
В МИД признали, что переговоры по Приднестровью зашли в тупик

МИД России: встреча по Приднестровью в мае в формате "5+2" вряд ли состоится

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" зашел в тупик, встреча в мае вряд ли состоится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"К сожалению, и здесь переговорный процесс зашел в тупик. Насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится", - сказал он журналистам на полях конференции клуба " Валдай".
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
9 мая, 21:44
Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья
Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта невозможен по объективным причинам, необходимо развивать контакты в формате "1+1".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 20:42
Глава ПМР оценил сроки проведения очередного раунда переговоров с Молдавией
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияРоссияКишиневОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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