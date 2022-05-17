https://ria.ru/20220517/panteleymonovka-1789090357.html

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:54

2022-05-17T17:54

2022-05-17T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донецкая народная республика

россия

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух фактах обстрелов Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины