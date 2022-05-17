СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве
СК завел дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Словакии и Литве
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, 13 мая в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. А 15 мая в деревне Бубяй неизвестные нанесли краской свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии, среди которых пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма.
"Поскольку указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, в ГСУ СК России возбуждено два уголовных дела по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Следствие устанавливает лиц, причастных к противоправным деяниям, для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.