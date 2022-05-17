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СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве - РИА Новости, 17.05.2022
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СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве
СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве - РИА Новости, 17.05.2022
СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:46
2022-05-17T14:46
россия
словакия
литва
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 13 мая в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. А 15 мая в деревне Бубяй неизвестные нанесли краской свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии, среди которых пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма."Поскольку указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, в ГСУ СК России возбуждено два уголовных дела по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Следствие устанавливает лиц, причастных к противоправным деяниям, для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
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россия, словакия, литва, следственный комитет россии (ск рф), в мире
14:46 17.05.2022
 
СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве

СК завел дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Словакии и Литве

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, 13 мая в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. А 15 мая в деревне Бубяй неизвестные нанесли краской свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии, среди которых пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма.
"Поскольку указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, в ГСУ СК России возбуждено два уголовных дела по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Следствие устанавливает лиц, причастных к противоправным деяниям, для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Монумент Спасибо, освободителям в городе Пиештяны, Словакия - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 00:14
Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам
 
РоссияСловакияЛитваСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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