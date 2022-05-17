https://ria.ru/20220517/pamyatniki-1789039510.html

СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве

СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве - РИА Новости, 17.05.2022

СК завел дела из-за осквернения памятников в Словакии и Литве

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:46

2022-05-17T14:46

2022-05-17T14:46

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словакия

литва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений вандалов на памятники советским солдатам в Словакии и Литве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, 13 мая в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков. А 15 мая в деревне Бубяй неизвестные нанесли краской свастику на памятник на воинском кладбище в месте захоронения более 700 солдат и офицеров Красной армии, среди которых пять Героев Советского Союза, павших в 1944 году при освобождении Литвы от фашизма."Поскольку указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, в ГСУ СК России возбуждено два уголовных дела по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Следствие устанавливает лиц, причастных к противоправным деяниям, для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220515/osuzhdenie-1788610490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, словакия, литва, следственный комитет россии (ск рф), в мире