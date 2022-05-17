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Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища - РИА Новости, 17.05.2022
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Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища - РИА Новости, 17.05.2022
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:42
2022-05-17T18:58
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu.Памятник стоял на братской могиле, где похоронены 12 советских солдат. В 1960-х годах на нем была установлена мемориальная доска с надписью на эстонском и русском языках: "Вечная честь героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советской Родины".Этот памятник и раньше подвергался нападению вандалов - в 2005 году монумент был облит красной краской.
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в мире, эстония
18:42 17.05.2022 (обновлено: 18:58 17.05.2022)
 
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища

Издание Lääne Elu сообщило об исчезновении памятника советским воинам с кладбища в Эстонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu.
"С кладбища Михкли неожиданно исчез памятник советским воинам, также пропала и каменная плитка перед ним. Остался только фундамент памятника. По словам сторожа кладбища, в воскресенье монумент еще стоял на своем месте. Власти волости узнали об инциденте лишь во вторник днем", - говорится в сообщении.
Памятник стоял на братской могиле, где похоронены 12 советских солдат. В 1960-х годах на нем была установлена мемориальная доска с надписью на эстонском и русском языках: "Вечная честь героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советской Родины".
Этот памятник и раньше подвергался нападению вандалов - в 2005 году монумент был облит красной краской.
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