https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html

Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища

Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища - РИА Новости, 17.05.2022

Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища

Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:42

2022-05-17T18:58

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эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu.Памятник стоял на братской могиле, где похоронены 12 советских солдат. В 1960-х годах на нем была установлена мемориальная доска с надписью на эстонском и русском языках: "Вечная честь героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советской Родины".Этот памятник и раньше подвергался нападению вандалов - в 2005 году монумент был облит красной краской.

https://ria.ru/20220517/aktsiya-1789020821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония