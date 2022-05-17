18:42 17.05.2022 (обновлено: 18:58 17.05.2022)
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
Издание Lääne Elu сообщило об исчезновении памятника советским воинам с кладбища в Эстонии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Памятник советским воинам неожиданно исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда, сообщило во вторник местное издание Lааne Elu.
"С кладбища Михкли неожиданно исчез памятник советским воинам, также пропала и каменная плитка перед ним. Остался только фундамент памятника. По словам сторожа кладбища, в воскресенье монумент еще стоял на своем месте. Власти волости узнали об инциденте лишь во вторник днем", - говорится в сообщении.
Памятник стоял на братской могиле, где похоронены 12 советских солдат. В 1960-х годах на нем была установлена мемориальная доска с надписью на эстонском и русском языках: "Вечная честь героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советской Родины".
Этот памятник и раньше подвергался нападению вандалов - в 2005 году монумент был облит красной краской.