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В Китае микроавтобус упал в реку

В Китае микроавтобус упал в реку - РИА Новости, 17.05.2022

В Китае микроавтобус упал в реку

Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:04

2022-05-17T14:04

2022-05-17T14:12

в мире

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гуандун

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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, говорится в сообщении правительства города."Микроавтобус 16 мая около 17.20 по местному времени (12.20 мск) упал в реку с плотины электростанции в районе Чжэньцзян, в тот же вечер автомобиль подняли из воды, все находившиеся в нем 10 человек погибли", - говорится в сообщении властей города в аккаунте в соцсети WeChat, опубликованном во вторник.Предварительное расследование показало, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа, по пути водитель по пока неустановленной причине потерял управление, транспортное средство сначала врезалось в бетонный блок, после чего ударилось в ограждения и упало в водоем.Расследование причин инцидента продолжается.

https://ria.ru/20220517/yaponiya-1788999271.html

китай

гуандун

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в мире, китай, гуандун