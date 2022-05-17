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В Китае микроавтобус упал в реку - РИА Новости, 17.05.2022
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В Китае микроавтобус упал в реку
В Китае микроавтобус упал в реку - РИА Новости, 17.05.2022
В Китае микроавтобус упал в реку
Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:04
2022-05-17T14:12
в мире
китай
гуандун
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, говорится в сообщении правительства города."Микроавтобус 16 мая около 17.20 по местному времени (12.20 мск) упал в реку с плотины электростанции в районе Чжэньцзян, в тот же вечер автомобиль подняли из воды, все находившиеся в нем 10 человек погибли", - говорится в сообщении властей города в аккаунте в соцсети WeChat, опубликованном во вторник.Предварительное расследование показало, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа, по пути водитель по пока неустановленной причине потерял управление, транспортное средство сначала врезалось в бетонный блок, после чего ударилось в ограждения и упало в водоем.Расследование причин инцидента продолжается.
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в мире, китай, гуандун
14:04 17.05.2022 (обновлено: 14:12 17.05.2022)
 
В Китае микроавтобус упал в реку

В Китае при падении микроавтобуса в реку погибли десять человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Микроавтобус в понедельник упал в реку в городе Шаогуань китайской южной провинции Гуандун, все находившиеся в нем 10 человек погибли, говорится в сообщении правительства города.
"Микроавтобус 16 мая около 17.20 по местному времени (12.20 мск) упал в реку с плотины электростанции в районе Чжэньцзян, в тот же вечер автомобиль подняли из воды, все находившиеся в нем 10 человек погибли", - говорится в сообщении властей города в аккаунте в соцсети WeChat, опубликованном во вторник.
Предварительное расследование показало, что микроавтобус возвращался из городка Шилитин в уезд Жэньхуа, по пути водитель по пока неустановленной причине потерял управление, транспортное средство сначала врезалось в бетонный блок, после чего ударилось в ограждения и упало в водоем.
Расследование причин инцидента продолжается.
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