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Британцы перестали включать отопление из-за роста цен - РИА Новости, 17.05.2022
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Британцы перестали включать отопление из-за роста цен
Британцы перестали включать отопление из-за роста цен - РИА Новости, 17.05.2022
Британцы перестали включать отопление из-за роста цен
Около 27% британцев стали пропускать прием пищи, еще 65% не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:39
2022-05-17T12:39
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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости. Около 27% британцев стали пропускать прием пищи, еще 65% не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Sky News.Опрос проводился агентством Ipsos онлайн 11-12 мая. В опросе принял участие 2061 британец в возрасте 16-75 лет.Респондентов спрашивали, какие они меры принимали с начала года в связи с кризисом стоимости жизни. Около 65% ответили, что не включают отопление, 52% стали меньше ходить по ресторанам и тратить на развлечения, 44% - меньше водить автомобиль, 44% - стали покупать продукты в более дешевых супермаркетах. Около 27% опрошенных рассказали, что пропускают прием пищи, а 19% заняли деньги, чтобы покрыть расходы.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
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60
в мире, великобритания, россия
12:39 17.05.2022
 
Британцы перестали включать отопление из-за роста цен

Около 65 процентов британцев перестали включать отопление из-за роста цен

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости. Около 27% британцев стали пропускать прием пищи, еще 65% не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Sky News.
Опрос проводился агентством Ipsos онлайн 11-12 мая. В опросе принял участие 2061 британец в возрасте 16-75 лет.
Лондон - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 13:40
Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать
Респондентов спрашивали, какие они меры принимали с начала года в связи с кризисом стоимости жизни. Около 65% ответили, что не включают отопление, 52% стали меньше ходить по ресторанам и тратить на развлечения, 44% - меньше водить автомобиль, 44% - стали покупать продукты в более дешевых супермаркетах. Около 27% опрошенных рассказали, что пропускают прием пищи, а 19% заняли деньги, чтобы покрыть расходы.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
Гроб - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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