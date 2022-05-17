https://ria.ru/20220517/oruzhie-1789079450.html
Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России
Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России - РИА Новости, 17.05.2022
Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России
Ядерный щит обеспечивает независимость России и помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:21
2022-05-17T17:21
2022-05-17T17:48
дмитрий медведев
безопасность
россия
саров
нижегородская область
ядерное оружие
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САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Ядерный щит обеспечивает независимость России и помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ)."Мы находимся в Сарове, где более 75 лет ведутся разработки нашего отечественного ядерного потенциала, ядерного оружия, проводятся исследования, которые направлены на совершенствование наших возможностей, обеспечение эффективности. И конечно историческая заслуга тех, кто здесь работал, что был создан ядерный щит для России и наших союзников, который обеспечивает нашу независимость на протяжении большого количества лет. И даже помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне", - сказал Медведев.Он отметил, что, " к сожалению, подобные выпады в настоящий момент не редкость - и со стороны тех государств, которые заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику"."В этом случае мы должны помнить о наших возможностях, которые были созданы здесь, в Сарове. Главное, чтобы наши оппоненты не забывали об этом", - подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, саров, нижегородская область, ядерное оружие
17:21 17.05.2022 (обновлено: 17:48 17.05.2022)
Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России
Медведев: ядерный щит успокаивает тех, кто пытается подталкивать Россию к третьей мировой
САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Ядерный щит обеспечивает независимость России и помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел в Сарове
, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).
"Мы находимся в Сарове, где более 75 лет ведутся разработки нашего отечественного ядерного потенциала, ядерного оружия, проводятся исследования, которые направлены на совершенствование наших возможностей, обеспечение эффективности. И конечно историческая заслуга тех, кто здесь работал, что был создан ядерный щит для России
и наших союзников, который обеспечивает нашу независимость на протяжении большого количества лет. И даже помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне", - сказал Медведев.
Он отметил, что, " к сожалению, подобные выпады в настоящий момент не редкость - и со стороны тех государств, которые заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику".
"В этом случае мы должны помнить о наших возможностях, которые были созданы здесь, в Сарове. Главное, чтобы наши оппоненты не забывали об этом", - подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.