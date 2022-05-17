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Во Франции признали провал политики Европы в отношении России - РИА Новости, 17.05.2022
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Во Франции признали провал политики Европы в отношении России
Во Франции признали провал политики Европы в отношении России - РИА Новости, 17.05.2022
Во Франции признали провал политики Европы в отношении России
Французский политик Стефан Буффето охарактеризовал европейскую политику в отношении России как "непостижимую оплошность". С таким утверждением он выступил в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:26
2022-05-17T06:26
в мире
россия
европа
франция
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Французский политик Стефан Буффето охарактеризовал европейскую политику в отношении России как "непостижимую оплошность". С таким утверждением он выступил в статье для издания Boulevard Voltaire.Европе, уверен политик, следует вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. После распада СССР следовало заново интегрировать ее в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако все было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо, поскольку станет причиной ухода США из региона.Именно Соединенные Штаты в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену, пишет Буффето. При этом Россию политик считает не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка, и напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру.Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
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в мире, россия, европа, франция
06:26 17.05.2022
 
Во Франции признали провал политики Европы в отношении России

Французский политик Буффето: Европа допустила "непостижимую оплошность" в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Французский политик Стефан Буффето охарактеризовал европейскую политику в отношении России как "непостижимую оплошность". С таким утверждением он выступил в статье для издания Boulevard Voltaire.
Европе, уверен политик, следует вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. После распада СССР следовало заново интегрировать ее в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако все было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо, поскольку станет причиной ухода США из региона.
Именно Соединенные Штаты в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену, пишет Буффето. При этом Россию политик считает не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка, и напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру.
Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.
Женщина с плакатом Спасибо, Россия, за денацификацию ЕС и США в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
 
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