https://ria.ru/20220517/obzhalovanie-1789117817.html
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Защита обжалует отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:50
2022-05-17T19:50
2022-05-17T19:50
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netflix
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Защита обжалует отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщил РИА Новости Константин Лукоянов, старший партнер адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры"."Информация о возврате искового заявления появилась только сегодня. Процедурно и по существу определение принято в нарушении норм ГПК РФ, в законную силу оно еще не вступило. После получения и анализа текста определения оно, безусловно, будет нами обжаловано. Мы в любом случае будем добиваться защиты прав российских пользователей", - сказал адвокат.Причины, по которым суд вернул иск, защите пока не сообщали.Адвокаты планируют получить текст определения, обжаловать его и, в случае неудачи, подать новый иск.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины.Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220517/netflix-1789092583.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/1785723026.html
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технологии, россия, украина, netflix
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Адвокаты обжалуют отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix