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Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
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Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix - РИА Новости, 17.05.2022
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Защита обжалует отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:50
2022-05-17T19:50
технологии
россия
украина
netflix
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Защита обжалует отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщил РИА Новости Константин Лукоянов, старший партнер адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры"."Информация о возврате искового заявления появилась только сегодня. Процедурно и по существу определение принято в нарушении норм ГПК РФ, в законную силу оно еще не вступило. После получения и анализа текста определения оно, безусловно, будет нами обжаловано. Мы в любом случае будем добиваться защиты прав российских пользователей", - сказал адвокат.Причины, по которым суд вернул иск, защите пока не сообщали.Адвокаты планируют получить текст определения, обжаловать его и, в случае неудачи, подать новый иск.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины.Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220517/netflix-1789092583.html
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технологии, россия, украина, netflix
19:50 17.05.2022
 
Защита обжалует отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix

Адвокаты обжалуют отказ рассматривать иск российских пользователей к Netflix

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Защита обжалует отказ Хамовнического суда Москвы рассмотреть иск российских пользователей, которые требовали от Netflix компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщил РИА Новости Константин Лукоянов, старший партнер адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры".
"Информация о возврате искового заявления появилась только сегодня. Процедурно и по существу определение принято в нарушении норм ГПК РФ, в законную силу оно еще не вступило. После получения и анализа текста определения оно, безусловно, будет нами обжаловано. Мы в любом случае будем добиваться защиты прав российских пользователей", - сказал адвокат.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
18:04
Суд отказался рассматривать иск российских пользователей к Netflix
Причины, по которым суд вернул иск, защите пока не сообщали.
Адвокаты планируют получить текст определения, обжаловать его и, в случае неудачи, подать новый иск.
Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины.
Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляла 60 миллионов рублей.
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