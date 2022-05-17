Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ближневосточную повестку
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ближневосточную повестку
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом ряд вопросов ближневосточной повестки, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на ситуацию в Йемене, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении.
"Были рассмотрены также приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-саудовских связей", - добавили в МИД.
Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.
В 2015 году в Йемене начались активные военные действия между захватившим власть на севере шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), частями армии на его стороне и войсками международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии. Хуситам также удалось захватить юг страны, откуда их выбили подразделения саудовских и эмиратских военных. После чего Южный Йемен со столицей в Адене оказался под властью многочисленных вооруженных группировок, выступающих за его отделение от севера. Часть из них объединилась под управлением поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена, который отобрал власть у международно признанного правительства в Адене и ряде других южных провинций, создав свои вооруженные силы так называемого "пояса безопасности".