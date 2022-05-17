https://ria.ru/20220517/obsuzhdenie-1789074031.html

Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ближневосточную повестку

Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ближневосточную повестку - РИА Новости, 17.05.2022

Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ближневосточную повестку

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом ряд вопросов ближневосточной повестки, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:00

2022-05-17T17:00

2022-05-17T17:00

в мире

саудовская аравия

йемен

аден

ансар алла

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600741494_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0f9c727047999529e4619344b9651022.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Абдуррахманом Аль-Ахмедом ряд вопросов ближневосточной повестки, сообщается на сайте МИД РФ."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на ситуацию в Йемене, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении."Были рассмотрены также приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-саудовских связей", - добавили в МИД.Почти каждую пятницу палестинцы выходят на акции протеста против строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, которые часто перерастают в столкновения с израильскими военнослужащими.В 2015 году в Йемене начались активные военные действия между захватившим власть на севере шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), частями армии на его стороне и войсками международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии. Хуситам также удалось захватить юг страны, откуда их выбили подразделения саудовских и эмиратских военных. После чего Южный Йемен со столицей в Адене оказался под властью многочисленных вооруженных группировок, выступающих за его отделение от севера. Часть из них объединилась под управлением поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена, который отобрал власть у международно признанного правительства в Адене и ряде других южных провинций, создав свои вооруженные силы так называемого "пояса безопасности".

https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html

саудовская аравия

йемен

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, йемен, аден, ансар алла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов