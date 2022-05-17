https://ria.ru/20220517/obstrel-1789102893.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по обоим населенным пунктам в общей сложности девять снарядов калибром 122... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:38

2022-05-17T18:38

2022-05-17T18:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив по обоим населенным пунктам в общей сложности девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти фактах обстрелов Горловки и о девяти фактах обстрелов Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/gorlovka-1789075064.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк