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Украинские войска открыли огонь по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/obstrel-1788926231.html
Украинские войска открыли огонь по Донецку
Украинские войска открыли огонь по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска открыли огонь по Донецку
Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:14
2022-05-17T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика
06:14 17.05.2022 (обновлено: 06:20 17.05.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по Донецку

ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.40 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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