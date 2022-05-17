06:14 17.05.2022 (обновлено: 06:20 17.05.2022)
Украинские войска открыли огонь по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.40 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.