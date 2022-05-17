https://ria.ru/20220517/obstrel-1788926231.html

Украинские войска открыли огонь по Донецку

Украинские войска открыли огонь по Донецку - РИА Новости, 17.05.2022

Украинские войска открыли огонь по Донецку

Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:14

2022-05-17T06:14

2022-05-17T06:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/obstrel-1788913061.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донецкая народная республика