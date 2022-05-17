Британский наемник, приехавший на Украину, заявил об обмане западных СМИ
Британский наемник, приехавший на Украину, заявил о чудовищном обмане западных СМИ
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Британский наемник, приехавший на Украину и сразу же сдавшийся в российский плен, заявил, что его "чудовищно обманывали", рассказывая о том, чем он будет заниматься в составе украинской армии - в частности он отметил серьезные манипуляции британских СМИ.
"Я чувствую, что меня чудовищно обманывали. Не только здесь, в иностранном легионе (украинском - ред.), когда говорили о том, чем я буду заниматься. Ведь я же приехал, чтобы помочь. Но, мне кажется, меня обманывали еще в Великобритании - западные СМИ и западная пропаганда", - рассказал военнопленный, чье имя не было указано в сюжете, в интервью телеканалу RT.
Ложь, с его слов, заключалась в следующем: "Спрашивали, что ты умеешь, а когда ты говорил, чем хочешь заниматься, отвечали: "Да, такая позиция у нас есть, вы можете помочь таким образом". А потом не успел оглянуться - и ты уже оказался в ситуации, в которой совершенно не хочешь находиться".
Все истории о том, как люди приезжают на Украину, чтобы "помогать", преследовали, по его словам, цель просто "заманить" людей в эту страну. Он также констатировал недостаток информации и рассказал, что дома преимущественно смотрел BBC News - новостное подразделение крупнейшей британской вещательной корпорации.
"Да, я считаю, что СМИ были очень манипулятивными. Много рассказов... Оглядываясь сейчас назад, я думаю, что многие из них могли быть, а, скорее всего, и были ложью. Картина [в реальности] очень отличается от той, которую рисуют СМИ на Западе", - констатировал военнопленный.
Британец рассказал, что решил сдаться в плен после того, как ночью по их позициям открыли артиллерийский огонь, он был ранен, а его товарищи погибли. Он добавил, что всего вместе с ним были еще шестеро иностранцев. В боях он не участвовал: отошел после того, как по ним начали стрелять и его ранило.