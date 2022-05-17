https://ria.ru/20220517/neftetreyding-1789089770.html

Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций

Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций - РИА Новости, 17.05.2022

Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций

Эксперты Совета безопасности РФ предлагают ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений России с участниками мирового рынка в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:52

2022-05-17T17:52

2022-05-17T17:52

нефть

экономика

технологии

россия

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

сша

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предлагают ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений России с участниками мирового рынка в условиях западных санкций; речь в числе прочего идет о возможности формирования альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения со стороны США и Евросоюза, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.Научный совет при Совбезе РФ во вторник на своем заседании в числе прочего обсудил вопросы парирования угроз национальной безопасности России из-за экономической войны со стороны Запада. Заседание провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Научный совет считает, что Запад преследует цель ограничить возможности России использовать внешние рынки в качестве источника экономического развития, а также лишить государство, общество и бизнес благ и возможностей глобализации, отметил Павлов по итогам заседания."Россия предусмотрела целый ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений нашей страны с участниками мирового рынка", - добавил он."Так, в топливно-энергетическом секторе предлагается наращивание производства СПГ и развитие инфраструктуры его поставок; создание налоговых и иных стимулов для развития предприятий нефтегазохимии, для компаний, разрабатывающих и производящих нефте- и газо- сервисное оборудование", - сказал Павлов."Кроме того, изучается формирование альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения США и ЕС", - отметил он.В аграрно-промышленном секторе предполагается сделать ставку на повышение рентабельности бизнеса для отечественных производителей зерна, очистить отрасль от посредников, добавил Павлов."В области информационно-коммуникационных технологий предлагается создать максимальные налоговые и иные льготы для компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, в том числе телекоммуникационное, и компьютерную техники, а также программное обеспечение", - сказал помощник секретаря Совбеза.В сфере машиностроения и станкостроения научный совет предложил введение налоговых и иных стимулов на развитие производства и размещение прямых инвестиций с расчетом на дружественные страны и те компании из ЕС и Японии, которые захотят вернуться к локализации производства в России, отметил Павлов.

https://ria.ru/20220517/eni-1789075222.html

https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789054005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, технологии, россия, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, сша