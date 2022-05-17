https://ria.ru/20220517/neftetreyding-1789089770.html
Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций
Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций - РИА Новости, 17.05.2022
Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций
Эксперты Совета безопасности РФ предлагают ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений России с участниками мирового рынка в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:52
2022-05-17T17:52
2022-05-17T17:52
нефть
экономика
технологии
россия
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предлагают ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений России с участниками мирового рынка в условиях западных санкций; речь в числе прочего идет о возможности формирования альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения со стороны США и Евросоюза, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.Научный совет при Совбезе РФ во вторник на своем заседании в числе прочего обсудил вопросы парирования угроз национальной безопасности России из-за экономической войны со стороны Запада. Заседание провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Научный совет считает, что Запад преследует цель ограничить возможности России использовать внешние рынки в качестве источника экономического развития, а также лишить государство, общество и бизнес благ и возможностей глобализации, отметил Павлов по итогам заседания."Россия предусмотрела целый ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений нашей страны с участниками мирового рынка", - добавил он."Так, в топливно-энергетическом секторе предлагается наращивание производства СПГ и развитие инфраструктуры его поставок; создание налоговых и иных стимулов для развития предприятий нефтегазохимии, для компаний, разрабатывающих и производящих нефте- и газо- сервисное оборудование", - сказал Павлов."Кроме того, изучается формирование альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения США и ЕС", - отметил он.В аграрно-промышленном секторе предполагается сделать ставку на повышение рентабельности бизнеса для отечественных производителей зерна, очистить отрасль от посредников, добавил Павлов."В области информационно-коммуникационных технологий предлагается создать максимальные налоговые и иные льготы для компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, в том числе телекоммуникационное, и компьютерную техники, а также программное обеспечение", - сказал помощник секретаря Совбеза.В сфере машиностроения и станкостроения научный совет предложил введение налоговых и иных стимулов на развитие производства и размещение прямых инвестиций с расчетом на дружественные страны и те компании из ЕС и Японии, которые захотят вернуться к локализации производства в России, отметил Павлов.
https://ria.ru/20220517/eni-1789075222.html
https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789054005.html
https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7f3544ef13485849be9dedac610ade9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, экономика, технологии, россия, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, сша
Эксперты Совбеза изучают альтернативы в нефтетрейдинге для обхода санкций
Эксперты Совбеза предложили альтернативные схемы нефтетрейдинга для обхода санкций Запада
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предлагают ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений России с участниками мирового рынка в условиях западных санкций; речь в числе прочего идет о возможности формирования альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения со стороны США и Евросоюза, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.
Научный совет при Совбезе РФ
во вторник на своем заседании в числе прочего обсудил вопросы парирования угроз национальной безопасности России из-за экономической войны со стороны Запада. Заседание провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
.
Научный совет считает, что Запад преследует цель ограничить возможности России использовать внешние рынки в качестве источника экономического развития, а также лишить государство, общество и бизнес благ и возможностей глобализации, отметил Павлов по итогам заседания.
"Россия предусмотрела целый ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений нашей страны с участниками мирового рынка", - добавил он.
"Так, в топливно-энергетическом секторе предлагается наращивание производства СПГ и развитие инфраструктуры его поставок; создание налоговых и иных стимулов для развития предприятий нефтегазохимии, для компаний, разрабатывающих и производящих нефте- и газо- сервисное оборудование", - сказал Павлов.
"Кроме того, изучается формирование альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения США
и ЕС
", - отметил он.
В аграрно-промышленном секторе предполагается сделать ставку на повышение рентабельности бизнеса для отечественных производителей зерна, очистить отрасль от посредников, добавил Павлов.
"В области информационно-коммуникационных технологий предлагается создать максимальные налоговые и иные льготы для компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, в том числе телекоммуникационное, и компьютерную техники, а также программное обеспечение", - сказал помощник секретаря Совбеза.
В сфере машиностроения и станкостроения научный совет предложил введение налоговых и иных стимулов на развитие производства и размещение прямых инвестиций с расчетом на дружественные страны и те компании из ЕС и Японии
, которые захотят вернуться к локализации производства в России, отметил Павлов.