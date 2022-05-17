https://ria.ru/20220517/neft-1789122474.html

Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году

Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022

Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году

Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:20

2022-05-17T20:20

2022-05-17T21:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

сша

украина

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

urals

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 году, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."В базовом варианте мы закладываем цену на нефть Urals 78 долларов США за баррель в среднем до конца года, по году это получается 80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях", - сказал представитель Минэкономразвития.В дальнейшем, по его словам, министерство в среднем закладывает цену на нефть марки Urals в 71,4 доллара за баррель в 2023 году, 66 долларов за баррель - в 2024 году и в 2025 - 61,2 доллара за баррель.По его словам, прогноз по ценам на нефть является достаточно консервативным и в него заложены дисконты на российскую нефть. При этом в министерстве рассчитывают, что скидки будут снижаться.В министерстве добавили, что в сценарные условия заложена переориентация достаточно большого объема поставок на новые рынки. "Мы не сомневаемся в том, что российская нефть будет востребована", - подчеркнул представитель Минэкономразвития.Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим начали расти скидки на российскую нефть Urals. По данным инвестиционного банка "Синара", дисконты на Urals по отношению к эталонной марке Brent в апреле достигали 37 долларов за баррель.

https://ria.ru/20220517/neft-1789048064.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, украина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals, brent