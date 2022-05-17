https://ria.ru/20220517/neft-1789122474.html
Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году
Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году - РИА Новости, 17.05.2022
Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году
Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:20
2022-05-17T20:20
2022-05-17T21:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
сша
украина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 году, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."В базовом варианте мы закладываем цену на нефть Urals 78 долларов США за баррель в среднем до конца года, по году это получается 80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях", - сказал представитель Минэкономразвития.В дальнейшем, по его словам, министерство в среднем закладывает цену на нефть марки Urals в 71,4 доллара за баррель в 2023 году, 66 долларов за баррель - в 2024 году и в 2025 - 61,2 доллара за баррель.По его словам, прогноз по ценам на нефть является достаточно консервативным и в него заложены дисконты на российскую нефть. При этом в министерстве рассчитывают, что скидки будут снижаться.В министерстве добавили, что в сценарные условия заложена переориентация достаточно большого объема поставок на новые рынки. "Мы не сомневаемся в том, что российская нефть будет востребована", - подчеркнул представитель Минэкономразвития.Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим начали расти скидки на российскую нефть Urals. По данным инвестиционного банка "Синара", дисконты на Urals по отношению к эталонной марке Brent в апреле достигали 37 долларов за баррель.
https://ria.ru/20220517/neft-1789048064.html
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сша, украина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals, brent
20:20 17.05.2022 (обновлено: 21:14 17.05.2022)
Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году
Минэкономразвития ожидает среднюю цену на нефть марки Urals в 2022 году в $80 за баррель
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 году, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"В базовом варианте мы закладываем цену на нефть Urals
78 долларов США
за баррель в среднем до конца года, по году это получается 80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях", - сказал представитель Минэкономразвития
.
В дальнейшем, по его словам, министерство в среднем закладывает цену на нефть марки Urals в 71,4 доллара за баррель в 2023 году, 66 долларов за баррель - в 2024 году и в 2025 - 61,2 доллара за баррель.
По его словам, прогноз по ценам на нефть является достаточно консервативным и в него заложены дисконты на российскую нефть. При этом в министерстве рассчитывают, что скидки будут снижаться.
В министерстве добавили, что в сценарные условия заложена переориентация достаточно большого объема поставок на новые рынки. "Мы не сомневаемся в том, что российская нефть будет востребована", - подчеркнул представитель Минэкономразвития.
Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ
на Украине
. В связи с этим начали расти скидки на российскую нефть Urals. По данным инвестиционного банка "Синара", дисконты на Urals по отношению к эталонной марке Brent
в апреле достигали 37 долларов за баррель.