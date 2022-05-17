https://ria.ru/20220517/neft-1789026174.html

Экономист назвал рост цен на нефть без эмбарго Европы необычным

Экономист назвал рост цен на нефть без эмбарго Европы необычным - РИА Новости, 17.05.2022

Экономист назвал рост цен на нефть без эмбарго Европы необычным

Рост цен на мировом нефтяном рынке в ситуации, когда эмбарго Европы на покупку российской нефти еще нет, необычен, это показатель панического спроса,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:09

2022-05-17T14:09

2022-05-17T14:09

экономика

жозеп боррель

европа

сша

россия

евросоюз

brent

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Рост цен на мировом нефтяном рынке в ситуации, когда эмбарго Европы на покупку российской нефти еще нет, необычен, это показатель панического спроса, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта. Заметный рост начался после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что шестой пакет санкций, куда входит введение эмбарго на российскую нефть, снова не удалось согласовать. Утром во вторник цены в рамках коррекции снизились до 113,22 долларов за баррель, но сейчас продолжают расти и находятся в коридоре 114-115 долларов."Европа так и не способна научиться диверсифицировать риски. Шестой пакет оказался демонстрацией провала экономики ЕС. Ее качает в разные стороны, и непонятно, США чаще подставляет плечо или ногу. Ситуация необычна. Эмбарго еще нет, а цена уже в рост", - сказал Тимофеев."Цена - это показатель спроса, в том числе панического. Сейчас именно такой спрос и захватил рынок", - отметил эксперт. Так, разъяснил он, в апреле из США в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти, что является самой большой цифрой в истории ежемесячных поставок. В том же месяце из российских портов в Азию мимо берегов Европы было отправлено 27 танкеров, перевозящих свыше 20 миллионов баррелей сырья, что составляет 1% экспорта нефти из РФ в 2021 году. "Американская нефть дороже российской, которая, к тому же сейчас продается еще и с дисконтом", - добавил эксперт.Также Тимофеев напомнил, что судовладельцы стали отказываться везти российскую нефть, а те, кто остались, сильно подняли цены. Так, по данным эксперта, чтобы зафрахтовать судно класса Aframax способное перевези 120 тысяч тонн груза из Приморска в Роттердам, нужно заплатить 5 миллионов долларов. Обычно стоимость такого фрахта составляла 600-700 тысяч долларов.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В Европе всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/neft-1788723367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/neft-1788975013.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, жозеп боррель, европа, сша, россия, евросоюз, brent, санкции в отношении россии