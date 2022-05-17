Рейтинг@Mail.ru
Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/nato-1789055043.html
Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО
Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО
Расположенный в самом сердце зоны НАТО Калининград стал ядерным форпостом России и большой проблемой для альянса, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:44
2022-05-17T16:52
россия
калининград
ссср
нато
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:57:2982:1734_1920x0_80_0_0_80d1480511455db7f8ff509a12ae2dd9.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Расположенный в самом сердце зоны НАТО Калининград стал ядерным форпостом России и большой проблемой для альянса, пишет французская газета Le Monde.По словам автора статьи, этот регион еще при СССР был преобразован в военную крепость для защиты во время холодной войны. Так, в 2016 году России пришлось развернуть в этой местности комплексы "Искандер" взамен устаревших ТРК "Точка" ввиду наращивания сил НАТО в странах Балтии.Кроме того, в Калининградской области появились и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с дальностью до 300 километров и "Редут" — до 450 километров, отмечается в материале. Не стоит забывать о наличии истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые могут "охладить пыл" неприятеля."Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части Балтийского региона", — подчеркивается в материале.По мнению СМИ, такое укрепление мощи Москвы усилило опасения соседних государств: "Кинжалы", в частности, обладают радиусом действия в 2400 километров и способны дотянуться до всех столиц Западной Европы, кроме Мадрида и Лиссабона. В случае эскалации напряженности Россия смогла бы быстро вывести из строя инфраструктуру НАТО и перекрыть доступ к Балтийскому морю с юга, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220507/nato-1787407846.html
https://ria.ru/20220517/nato-1788972973.html
россия
калининград
ссср
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_aa5a2a4cb695919412410dd8b3439a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, ссср, нато, франция
15:44 17.05.2022 (обновлено: 16:52 17.05.2022)
 
Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО

Le Monde назвала Калининград "занозой в боку" у НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Расположенный в самом сердце зоны НАТО Калининград стал ядерным форпостом России и большой проблемой для альянса, пишет французская газета Le Monde.
По словам автора статьи, этот регион еще при СССР был преобразован в военную крепость для защиты во время холодной войны. Так, в 2016 году России пришлось развернуть в этой местности комплексы "Искандер" взамен устаревших ТРК "Точка" ввиду наращивания сил НАТО в странах Балтии.
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 16:55
На Западе рассказали, как Россия "подрывает" силы НАТО в Европе
Кроме того, в Калининградской области появились и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с дальностью до 300 километров и "Редут" — до 450 километров, отмечается в материале. Не стоит забывать о наличии истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые могут "охладить пыл" неприятеля.
"Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части Балтийского региона", — подчеркивается в материале.
По мнению СМИ, такое укрепление мощи Москвы усилило опасения соседних государств: "Кинжалы", в частности, обладают радиусом действия в 2400 километров и способны дотянуться до всех столиц Западной Европы, кроме Мадрида и Лиссабона. В случае эскалации напряженности Россия смогла бы быстро вывести из строя инфраструктуру НАТО и перекрыть доступ к Балтийскому морю с юга, заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:33
Москва посмотрит, как НАТО использует Швецию и Финляндию, заявил Лавров
 
РоссияКалининградСССРНАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала