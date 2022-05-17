https://ria.ru/20220517/nato-1789055043.html

Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО

Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Во Франции назвали российский регион, ставший "занозой в боку" у НАТО

Расположенный в самом сердце зоны НАТО Калининград стал ядерным форпостом России и большой проблемой для альянса, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:44

2022-05-17T15:44

2022-05-17T16:52

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Расположенный в самом сердце зоны НАТО Калининград стал ядерным форпостом России и большой проблемой для альянса, пишет французская газета Le Monde.По словам автора статьи, этот регион еще при СССР был преобразован в военную крепость для защиты во время холодной войны. Так, в 2016 году России пришлось развернуть в этой местности комплексы "Искандер" взамен устаревших ТРК "Точка" ввиду наращивания сил НАТО в странах Балтии.Кроме того, в Калининградской области появились и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с дальностью до 300 километров и "Редут" — до 450 километров, отмечается в материале. Не стоит забывать о наличии истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые могут "охладить пыл" неприятеля."Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части Балтийского региона", — подчеркивается в материале.По мнению СМИ, такое укрепление мощи Москвы усилило опасения соседних государств: "Кинжалы", в частности, обладают радиусом действия в 2400 километров и способны дотянуться до всех столиц Западной Европы, кроме Мадрида и Лиссабона. В случае эскалации напряженности Россия смогла бы быстро вывести из строя инфраструктуру НАТО и перекрыть доступ к Балтийскому морю с юга, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220507/nato-1787407846.html

https://ria.ru/20220517/nato-1788972973.html

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калининград

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франция

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, калининград, ссср, нато, франция