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Швеция подписала заявку на вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Швеция подписала заявку на вступление в НАТО
Швеция подписала заявку на вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Швеция подписала заявку на вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:52
2022-05-17T11:13
в мире
анн линде (мид швеции)
швеция
нато
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс."Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, анн линде (мид швеции), швеция, нато
10:52 17.05.2022 (обновлено: 11:13 17.05.2022)
 
Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Линде подписала заявку на вступление в НАТО

© AFP 2022 / TT News Agency/Henrik MontgomeryГлава МИД Швеции Анн Линде подписывает заявку на вступление в НАТО. 17 мая 2022
Глава МИД Швеции Анн Линде подписывает заявку на вступление в НАТО. 17 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / TT News Agency/Henrik Montgomery
Глава МИД Швеции Анн Линде подписывает заявку на вступление в НАТО. 17 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе.
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
"Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреАнн Линде (МИД Швеции)ШвецияНАТО
 
 
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