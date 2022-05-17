https://ria.ru/20220517/nato-1788959908.html

Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Швеция подписала заявку на вступление в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:52

2022-05-17T10:52

2022-05-17T11:13

в мире

анн линде (мид швеции)

швеция

нато

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается в Twitter представительства страны в альянсе.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс."Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

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Кирилл Волков

в мире, анн линде (мид швеции), швеция, нато