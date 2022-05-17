09:33 17.05.2022 (обновлено: 09:37 17.05.2022)
Расширение НАТО стало причиной ситуации на Украине, заявили в Иране
МИД Ирана назвал расширение НАТО причиной нынешней ситуации вокруг Украины
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Расширение НАТО, а также игнорирование Западом соображений безопасности России стали причинами нынешней ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Мы думаем, что корень всего того, что мы видим сегодня - экспансии (НАТО) или игнорирования реалий Европы, - это игнорирование (западными странами) политических соображений, соображений сферы безопасности ряда стран, в особенности России, а также соглашений, которые были заключены десятилетия назад", - сказал Хатибзаде.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.