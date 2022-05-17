https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html

Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона

Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона - РИА Новости, 17.05.2022

Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона

Церемония вручения государственных и региональных наград многодетным родителям состоялась во вторник в правительстве Тюменской области. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:22

2022-05-17T19:22

2022-05-17T19:22

тюменская область

общество

лидия смирнова

александр моор

тюменская область

россия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград многодетным родителям состоялась во вторник в правительстве Тюменской области.Указом президента России медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Тюмени Владимир и Лидия Смирновы. Региональных наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" удостоены 16 многодетных матерей и отцов."В "полку" заслуженных матерей и отцов прибавление. Теперь в Тюменской области проживает 408 обладателей медали "Материнская слава" и 106 человек, награжденных медалью "Отцовская доблесть", - сообщил после награждения губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.По данным регионального правительства, за последние десять лет в Тюменской области в полтора раза увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. Также отмечается, что в регионе реализуются все социальные программы в рамках национального проекта "Демография" и вводятся новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуется все больше семей."Убежден, именно в семье закладываются духовные и нравственные ценности – то, без чего невозможно стать настоящим человеком и патриотом, а в будущем – достойным родителем. Государственная поддержка семей, помощь в воспитании и развитии детей, организации их досуга и отдыха остается для нас одной из основных стратегических задач", – подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20220516/ekonomiya-1788839863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, лидия смирнова, александр моор, тюменская область, россия, тюмень