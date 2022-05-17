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Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона - РИА Новости, 17.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона - РИА Новости, 17.05.2022
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона
Церемония вручения государственных и региональных наград многодетным родителям состоялась во вторник в правительстве Тюменской области. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:22
2022-05-17T19:22
тюменская область
общество
лидия смирнова
александр моор
тюменская область
россия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград многодетным родителям состоялась во вторник в правительстве Тюменской области.Указом президента России медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Тюмени Владимир и Лидия Смирновы. Региональных наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" удостоены 16 многодетных матерей и отцов."В "полку" заслуженных матерей и отцов прибавление. Теперь в Тюменской области проживает 408 обладателей медали "Материнская слава" и 106 человек, награжденных медалью "Отцовская доблесть", - сообщил после награждения губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.По данным регионального правительства, за последние десять лет в Тюменской области в полтора раза увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. Также отмечается, что в регионе реализуются все социальные программы в рамках национального проекта "Демография" и вводятся новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуется все больше семей."Убежден, именно в семье закладываются духовные и нравственные ценности – то, без чего невозможно стать настоящим человеком и патриотом, а в будущем – достойным родителем. Государственная поддержка семей, помощь в воспитании и развитии детей, организации их досуга и отдыха остается для нас одной из основных стратегических задач", – подчеркнул Моор.
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общество, лидия смирнова, александр моор, тюменская область, россия, тюмень
19:22 17.05.2022
 

Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 мая - РИА Новости. Церемония вручения государственных и региональных наград многодетным родителям состоялась во вторник в правительстве Тюменской области.
Указом президента России медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Тюмени Владимир и Лидия Смирновы. Региональных наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" удостоены 16 многодетных матерей и отцов.
"В "полку" заслуженных матерей и отцов прибавление. Теперь в Тюменской области проживает 408 обладателей медали "Материнская слава" и 106 человек, награжденных медалью "Отцовская доблесть", - сообщил после награждения губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
По данным регионального правительства, за последние десять лет в Тюменской области в полтора раза увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. Также отмечается, что в регионе реализуются все социальные программы в рамках национального проекта "Демография" и вводятся новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуется все больше семей.
"Убежден, именно в семье закладываются духовные и нравственные ценности – то, без чего невозможно стать настоящим человеком и патриотом, а в будущем – достойным родителем. Государственная поддержка семей, помощь в воспитании и развитии детей, организации их досуга и отдыха остается для нас одной из основных стратегических задач", – подчеркнул Моор.

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