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США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
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США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:43
2022-05-17T19:25
сша
украина
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* (ИГ*), говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
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сша, украина, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
17:43 17.05.2022 (обновлено: 19:25 17.05.2022)
 
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР

СВР обвинила США в вербовке членов ИГ* для участия в боях на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* (ИГ*), говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 20:42Специальная военная операция на Украине
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия
 
СШАУкраинаИсламское государствоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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