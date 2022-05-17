https://ria.ru/20220517/naemniki-1789086794.html
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:43
2022-05-17T17:43
2022-05-17T19:25
сша
украина
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* (ИГ*), говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, украина, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
17:43 17.05.2022 (обновлено: 19:25 17.05.2022)
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
СВР обвинила США в вербовке членов ИГ* для участия в боях на Украине