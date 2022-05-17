https://ria.ru/20220517/naemniki-1789086794.html

США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР

США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР - РИА Новости, 17.05.2022

США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР

США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:43

2022-05-17T17:43

2022-05-17T19:25

сша

украина

исламское государство

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки "Исламское государства"* (ИГ*), говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html

сша

украина

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2022

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сша, украина, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)